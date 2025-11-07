La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado 8 de noviembre en las alcaldías de Milpa Alta y Tlalpan.

En esas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 de la mañana del sábado.

Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, recomendó lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano; y si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

