FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

La activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en: Milpa Alta y .

La dependencia pronosticó temperaturas de entre entre las 02:00 y las 08:00 horas del domingo 01 de marzo de 2026.

Recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 555683 2222 de la SGIRPC. Además de cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; y al sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

