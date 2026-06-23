A un mes de la inauguración del Mercado del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, los comerciantes de la zona comenzaron a preparar los locales ubicados en el piso superior del inmueble para iniciar operaciones.

EL UNIVERSAL constató que el mercado permanecía cerrado en la planta baja, con las cortinas metálicas abajo; sin embargo, se observó a trabajadores ingresar mercancía, cajas y diversos materiales a los locales del nivel superior. “Ya apenas vamos a abrir esto, espero que salga todo bien”, comentó un hombre que subía las escaleras cargando diversas cajas de plástico.

El pasado 22 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, inauguró el nuevo mercado, obra que beneficiará a 96 locatarios mediante la reubicación de comerciantes que anteriormente se encontraban en los alrededores del Cetram.

El mercado cuenta con 96 locales, 142 luminarias, 979 metros cuadrados de piso renovado, 520 metros cuadrados de paneles, 424 metros cuadrados de cubierta, 12 cámaras de videovigilancia y un elevador.

Los comerciantes que trabajaban en el exterior del Cetram señalaron que desde el sábado comenzaron a trasladar mercancía y equipo a sus nuevos locales con el objetivo de iniciar operaciones en los próximos días. Se espera que desde hoy y mañana abra sus puertas.

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