¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 15 de octubre, en las partes altas de cinco alcaldías de la CDMX.

Las alcaldías con alerta son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En esas alcaldías se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados, entre las 3:00 y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

dmrr/cr