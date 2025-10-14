Más Información

Diputados aprueban en lo general reforma a Ley de Amparo; oposición acusa “destrucción del Estado de derecho”

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Buscan que este fin de semana se entregue primer apoyo a damnificados; censo ya inició

Fox News, ABC, CBS, CNN y NBC se suman a rechazo por nueva política de prensa del Pentágono

¡A sacar las cobijas! Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en 5 alcaldías de CDMX

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la por pronóstico de para la madrugada y mañana del miércoles 15 de octubre, en las partes altas de cinco alcaldías de la CDMX.

Las son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

En esas alcaldías se esperan temperaturas bajas de 4 a 6 grados, entre las 3:00 y las 8:00 de la mañana.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, resguardar a mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie, además de ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

