Naucalpan, Méx.— “La gente tiene necesidad de un lugar en donde vivir y por eso terminan comprando o construyendo aquí. Hay quienes dicen que les da miedo, pero a mí no. Lo que sí es que ya no deberían de permitir que la gente en las partes altas siga construyendo, todo eso se debe de evitar”, dijo Jacobo López, habitante de la colonia San Francisco Chimalpa.

En la zona del Barrio Dorani, donde cayó un alud la noche del pasado lunes 16 de septiembre, vecinos no piensan mudarse a vivir a otro lado a pesar de que tras el derrumbe quedó prácticamente inservible una cancha de futbol particular y, al día siguiente, en labores de reconocimiento para análisis de riesgo, un elemento de Protección Civil perdió la vida tras un desprendimiento de rocas.

La colonia se levantó sobre el cerro hace más de 40 años, sin planeaciones adecuadas, agregó Jacobo, quien hace 25 años prefirió construir su casa en la zona baja a unos 30 metros de donde se deslavó el campo de futbol.

“Después de todo esto, la gente que quisiera vender ya nadie les va a comprar, porque es una zona de alto riesgo. A mí ya no me da miedo. Me espanté esa noche porque se escucharon dos fregadazos como tronidos y la preocupación debe ser para la gente que vive arriba y más si siguen construyendo, ¿quién supervisa que lo hagan bien?”, refirió el vecino de Barrio Dorani.

A doña Socorro y Sofía, quienes caminaban por las calles con largas pendientes en subida, nunca les había tocado ver algo así. “Los árboles se caían, mas no la tierra. Los camiones que viene a cargar gas a las casas a veces se quedan a medio camino, pero al final los logran sacar. Algo así como lo del lunes, nunca se había visto por acá”, comentaron las dos mujeres mayores de edad, una de ellas con bastón en mano.

“¿Y a dónde me voy?, yo aquí he pasado casi toda mi vida. Llegué a los 14 años y ahorita tengo 65, no tengo más a dónde irme; aquí compramos, fue para lo que nos alcanzó en su momento y, ni modo, esperar a que no vuelva a pasar”, contó la señora Sofía.

En lo que va de la semana, de acuerdo con Protección Civil del gobierno municipal de Naucalpan, se han registrado 10 deslaves de taludes sólo en San Francisco Chimalpa, teniendo las principales afectaciones en Barrio Dorani, Barrio Xoyu y a la altura del kilómetro 18.7 de la carretera Naucalpan-Toluca.