¿Todavía no sabes con qué vas a amenizar tu velada este 15 de septiembre? ¡Recuerda que la bebida es tan importante como la comida misma.

Hoy en Menú te compartimos una receta de cantaritos para que te la pases increíble y te refresques un rato. ¡Y también puedes prepararlos sin alcohol!

¿Por qué beber cantaritos?

Los cantaritos son considerados como una bebida típica de Jalisco. Se sirven en jarros de barro y constituyen un importante ejemplo de la identidad y cultura mexicana.

No solo se trata de una bebida súper refrescante, también aprovechan y promueven el comercio de las artesanías locales.

Los cantaritos son la bebida mexicana por excelencia cuando se trata de eventos que celebran nuestras tradiciones y la cultura popular.

Foto: Pexels

La mejor parte es que, aunque se trate de una bebida preparada con tequila, puede ser disfrutada por chicos y grandes. ¡Así es! Si omites el tequila (o destilado de tu preferencia), los cantaritos pueden ser una alternativa inreíble para las aguas frescas.

¿Cómo se preparan los cantaritos?

Si ya decidiste que esta es la mejor opción para que nadie se deshidrate durante tu Noche Mexicana, toma nota porque aquí te dejamos una receta súper fácil y sencilla para preparar cantaritos en casa.

Ingredientes (para un cantarito)

1 oz de jugo de limón

1 oz de jugo de naranja

2 oz de refresco de toronja (no importa la marca)

1/2 oz de jarabe o miel de agave (opcional)

Hielo al gusto

Rodajas de limón y naranja al gusto (para decorar)

2 oz del tequila de tu preferencia (puedes sustituir con agua tónica o mineral si quieres hacer una versión más family friendly)

Preparación

En un jarro de barro (de preferencia) o un vaso de vidrio grande, vierte el hielo junto con el jugo de limón y naranja.

Agregar el tequila o agua mineral o tónica de tu preferencia y mezcla ligeramente.

Añade el jarabe de agave (si así lo deseas) y mezcla bien para asegurarte de que se disuelva completamente.

Rellena con el refresco de toronja y vuelve a mezclar suavemente para que se integren los sabores.

Decora tu cantarito con rodajas de limón y naranja y listo.

¡Disfruta!

Foto: Freepik.

¡Corre a comprar tus jarritos de barro para que no te quedes con las ganas de un refrescante cantarito este 15 de septiembre!

