La uva es una fruta que no debe faltar en tu mesa ya que es una de las más versátiles que existen. Ya sea en jugo, vino, ensalada, dulce, con chocolate o chile del que pica, la uva nunca pasa desapercibida.

No obstante, en comparación con otras frutas, la uva tiene una gran cantidad de azúcares, lo cual hace que tenga un valor energético elevado. La parte positiva es que es rica en fibra, lo cual la convierte en un laxante natural, así lo explica Mapfre en su blog de salud.

A pesar de tener muchos beneficios, la uva puede traer efectos negativos para ciertas personas. Aquí te decimos quiénes deben moderar su consumo.

Quiénes no deben consumir uvas con regularidad

Aunque las uvas pueden aportar muchos nutrientes a nuestro cuerpo, todo en exceso es malo, y el consumo de esta fruta en grandes cantidades puede dar como resultado problemas en nuestra salud, sobre todo en los siguientes casos:

Personas con sobrepeso

De acuerdo con la Fundación Livestrong, quienes padecen de sobrepeso deben limitar el consumo de ciertos alimentos. Las personas podrían pensar que las uvas, por ser una fruta y aportar muchos nutrientes al cuerpo, son saludables y pueden consumirse libremente, pero la realidad es que se pueden duplicar y hasta triplicar la cantidad de calorías necesarias debido a su alto contenido de azúcar.

Si se comen grandes cantidades de uvas sin medir el tamaño de las porciones, las calorías podrían dar como consecuencia un aumento de peso.

Personas con problemas intestinales

Las uvas son ricas en fibra, pero, si no se toma en cuenta la porción que se consume, pueden aumentar la cantidad de este elemento en el cuerpo.

Si no estás acostumbrado a consumir mucha fibra, podrías empezar a sentir malestares estomacales y causarte diarrea.

Personas que consumen hierbas o suplementos que pueden retardar la coagulación sanguínea

El extracto de uva puede retardar la coagulación sanguínea y aumentar el riesgo de hemorragia, así lo explica la Biblioteca Nacional de Medicina. Mezclar el extracto de uva con suplementos que tengan efectos parecidos podría aumentar el riesgo de hemorragia en algunas personas.

Personas con hipertensión

La ingesta diaria de vitamina C, en conjunto con los polifenoles de la semilla de uva puede aumentar la presión arterial en personas que padecen presión arterial alta. Aunque esto no parece ocurrir cuando la vitamina C y los polifenoles no se combinan.

Personas que consumen Fenacetina

Según lo explicado por la Biblioteca Nacional de Medicina, si se combina el jugo de uva morada con la fenacetina puede provocar una descomposición más rápida del medicamento, además de disminuir los efectos.

Personas que consumen Ciclosporina

Beber jugo de uva morada con ciclosporina puede disminuir la cantidad de medicamento que absorbe el cuerpo, lo cual da como resultado la disminución de los efectos. Es recomendable separar la dosis de jugo de uva y la ciclosporina al menos dos horas para evitar problemas.

Recordar que todo en exceso es malo es clave para tener una alimentación balanceada, además, lo recomendable es acudir al nutriólogo para autorizar cualquier cambio o modificación en tu dieta.

