Los frijoles son las legumbres más comunes en la gastronomía mexicana, se pueden preparar en múltiples platillos o simplemente acompañar como guarnición. No obstante, muchas personas consideran que no son los más saludables y los relacionan con el desarrollo de gases estomacales. La realidad es que los frijoles tienen muchos beneficios para la salud, e incluso pueden prevenir algunas enfermedades.

De acuerdo con un artículo de la Universidad de Florida, los frijoles son una gran fuente de nutrientes, entre ellos, proteína, fibra y potasio, por lo que son un ingrediente clave en una alimentación saludable. Lo que es más, explican que estos pueden ser colocados en el plato del buen comer como opción de proteína, pero que en caso de que ese elemento esté completo en la dieta, se pueden considerar en el grupo de verduras, por lo que son una opción especialmente buena para quienes no comen carne. Además, tienen un contenido de grasa muy bajo y no ofrecen colesterol.

Pero más allá de cómo pueden acompañar nuestra dieta, los frijoles pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades. Conoce todos los detalles a continuación.

Beneficios de comer frijoles

La Universidad de Florida comparte que la fibra es uno de los elementos más importantes en los frijoles, pues media taza tiene alrededor de 7 gramos, y se trata de fibra insoluble que ayuda a disminuir el tiempo de viaje de los desechos por el colon, lo que significa que los frijoles previenen el estreñimiento. Además, su fibra se fermenta en el colon, lo cual es bueno para la salud aunque, lamentablemente es real que por este efecto producen gases, lo que puede incomodar a muchas personas.

Por otra parte, los frijoles también son una rica fuente de vitaminas y minerales como el fosfato, hierro, potasio y magnesio, razón por la cual son recomendados para personas que tienen padecimientos como anemia.

También ayudan a mantener las funciones del metabolismo, mientras que el potasio y el magnesio son importantes para el correcto funcionamiento de los nervios y de los músculos.

Aquellos que tienen alguna enfermedad cardiovascular, o que por sus antecedentes y genética tienen más probabilidades de desarrollarla, deben comer frijoles, sobre todo para sustituir a ciertas carnes, lo cual beneficiará su salud y mejorará la dieta en general.

La guía alimentaria para estadounidenses de 2015 a 2020 recomienda el consumo de una y media taza de legumbres por semana pues se ha demostrado que ayudan a reducir las posibilidades de presentar una enfermedad del corazón.

Otro gran efecto de comer frijoles es que se asocian a un menor riesgo de padecer cáncer colorrectal y de próstata, debido a que su fibra contiene altos niveles de antioxidantes y fitoquímicos.

Las personas que padecen diabetes o podrían presentarla, también pueden comer frijoles debido a que tienen un bajo índice glucémico, es decir la escala que mide cuánto un alimento sube los niveles de glucosa en la sangre. Pero estas legumbres hacen que la liberación de glucosa sea más lenta en la sangre, disminuyendo los picos después de comer, lo cual ayuda a personas que tienen diabetes al demorar la digestión del almidón y la absorción de la glucosa.

Por otra parte, la Asociación Americana del Corazón explica que los frijoles son ricos en minerales y no cuentan con grasas saturadas. Además, ayudan a mantenerse saciado por más tiempo. No obstante, recomienda tener cuidado con el exceso de sal, incluso señala que si se van a comer en su versión enlatada es buena idea lavarlos para eliminar el exceso de sodio. Aunque lo mejor es prepararlos en casa. Aquellos que no disfrutan tanto de su sabor pueden combinarlos con otros ingredientes como arroz, tortillas, sopas, ensaladas e incluso pasta. También pueden mezclarse con verduras.

Así que ya lo sabes, comienza a disfrutar de todos los beneficios de los frijoles, pueden ser parte habitual de tu dieta y te darán ventajas para mantenerte más saludable Aunque recuerda que siempre es importante consultar con un médico antes de variar tu dieta y más si presentas algún tipo de padecimiento.

