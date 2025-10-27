Más Información
Agua, sueros, bebidas para deportistas y bebidas energizantes... El mercado está lleno de opciones para "hidratarte", pero ¿realmente todas sirven para lo mismo?
Entender las características, componentes y propósitos de cada tipo de bebida es fundamental para tomar decisiones informadas y asegurar una hidratación efectiva y segura, y hoy en Menú te explicamos qué son las bebidas rehidratantes y quiénes deben tomarlas.
¿El agua cuenta como bebida rehidratante?
¡Sí! El agua es la mejor fuente de hidratación y la opción más saludable para el día a día. Es fundamental para todas las funciones del cuerpo.
¿Quiénes deben tomar agua?
- Todas las personas, todos los días.
- Serecomienda su consumo antes, durante y después de ejercicio (ligero a moderado).
- Es la mejor opción para acompañar las comidas.
Beneficios de tomar agua
- Regula la temperatura corporal.
- Transporta nutrientes y oxígeno a las células.
- Ayuda a la digestión y previene el estreñimiento.
- No contiene calorías, azúcares ni aditivos.
¿Tomar agua tiene riesgos?
No necesariamente, pero debes prestar atención a lo siguiente:
- La sed es un indicador tardío de deshidratación, especialmente durante el ejercicio, lo que subraya la importancia de beber agua constantemente.
- Beber cantidades extremas en poco tiempo puede ser peligroso (hiponatremia), pero es una condición muy rara en personas sanas.
¿Qué son los sueros de hidratación oral?
Es una fórmula diseñada para la reposición inmediata de líquidos y electrolitos perdidos rápidamente a causa de diarrea o vómito. No es una bebida recreativa.
¿Quiénes deben tomar sueros de hidratación oral?
- Personas con deshidratación por enfermedad, y debe ser indicado por un profesional de la salud.
Beneficios de los sueros de hidratación oral
- Repone rápidamente líquidos y electrolitos perdidos.
- Su fórmula (glucosa-sodio) maximiza la absorción de agua.
- Puede prevenir complicaciones graves por deshidratación.
¿Tomar sueros de hidratción oral tiene riesgos?
- Debido a que no es una bebida de uso diario ni para deportistas, su consumo sin necesidad puede llevar a un exceso de sodio.
- No debe usarse para calmar la sed o como bebida recreativa.
- El sabor puede ser poco agradable para algunos.
¿Por qué los sueros de hidratación oral no tienen sellos?
Quizás te preguntes por qué los sueros orales, a pesar de contener sodio y azúcares, no tienen los sellos de advertencia que vemos en otros productos. La razón es su clasificación: no son considerados una bebida de consumo recreativo, sino un "insumo para la salud" o medicamento.
Su fórmula está diseñada para tratar condiciones médicas específicas y su venta y regulación son diferentes a las de los refrescos o jugos, ya que su propósito es terapéutico, no para un consumo habitual.
¿Qué son las bebidas deportivas?
Formuladas para reponer líquidos, electrolitos y energía (carbohidratos) durante o después de un esfuerzo físico intenso y prolongado.
¿Quiénes deben tomar bebidas deportivas?
- Atletas o deportistas de alto rendimiento en actividades de alta intensidad (más de 60-90 minutos).
- Personas que trabajan en condiciones de calor extremo con sudoración intensa.
- Ojo. No son recomendables para hidratación diaria o ejercicio ligero.
Beneficios de las bebidas deportivas
- Aportan energía rápida a los músculos.
- Ayudan a reponer el sodio perdido en el sudor.
- Pueden mejorar el rendimiento y retrasar la fatiga en pruebas de resistencia.
¿Tomar bebidas deportivas tiene riesgos?
- Su uso por personas sedentarias o en ejercicios de corta duración es contraproducente. Contienen azúcares y calorías que contribuyen al aumento de peso.
- Pueden causar problemas gastrointestinales en algunas personas.
- Pueden fomentar la erosión dental por su acidez y contenido de azúcar.
¿Qué son las bebidas energizantes?
Bebidas estimulantes con altas dosis de cafeína y azúcar. No están diseñadas para hidratar; de hecho, pueden empeorar la deshidratación.
¿Quiénes deben tomar bebidas energizantes?
- No se recomiendan para un consumo habitual.
- Prohibidas para niños, adolescentes, durante el embarazo y personas con problemas cardíacos o sensibilidad a la cafeína.
Beneficios de las bebidas energizantes
- Proporcionan una sensación temporal de aumento de energía y alerta mental.
- Pueden mejorar el rendimiento en tareas de corta duración que requieren concentración.
¿Tomar bebidas energizantes tiene riesgos?
- Pueden provocar nerviosismo, ansiedad, insomnio y taquicardia.
- El alto contenido de azúcar contribuye a picos y caídas de energía.
- La combinación con alcohol es extremadamente peligrosa.
¡Ahora ya sabes cómo elegir la mejor opción para mantenerte hidratado!
