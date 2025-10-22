Más Información
En el mundo de la cocina, los utensilios no se acaban, y tampoco lo hacen las variantes de cada uno.
Específicamente en lo que respecta a las sartenes, hay una gran variedad de materiales, y no todos se limpian y cuidan de la misma manera. De hecho, lo que ayuda a conservar tus sartenes de hierro fundido, podría arruinar tus sartenes de teflón o acero inoxidable.
Hoy en Menú te contamos cómo cuidar de tus sartenes y te explicamos qué pasa si lavas tus sartenes con fibra metálica.
¿Qué es la fibra metálica?
La amas o la odias, no hay punto medio. La fibra metálica es como una esponja hecha de un material abrasivo que, según Better Homes & Gardens, se hace con un filamento delgado que, al juntarse, asemeja una especie de lana.
A primera vista, podrías esperar que fuese suave, pero su principal uso es limpiar la suciedad que parece no salir con nada.
Generalmente, se venden por número como el papel lija, que van desde la más fina hasta la más rugosa. La #0000 se usa para vidrio y acero inoxidable, mientras que el #4, el más alto, se usa para limpiezas profundas.
¿Qué pasa si lavas las sartenes con fibra metálica?
Depende del material. Food52 explica que no hay problema si usas fibra metálica para lavar tus sartenes, siempre y cuando sepas de qué materia están hecho pues no se puede usar con cualquier tipo de material.
De modo que, según Food 52, Better Homes & Gardens, y House mencionan, puedes usar fibras metálicas para lavar sartenes en los siguientes casos.
- Se puede usar una fibra metálica rugosa en sartenes de hierro fundido.
- Se puede usar una fibra metálica fina en sartenes de acero inoxidable.
Sin embargo, también insisten en que bajo ninguna circunstancia debes usar una fibra metálica en sartenes antiadherentes y de teflón.
El teflón y cualquier otro material antiadherente son capas que recubren la superficie de las sartenes. Son bastante eficientes para evitar que los alimentos se peguen, pero son igual de delicadas.
Better Homes & Gardens menciona que lo recomendable es lavar tus sartenes de teflón y antiadherentes con fibras suaves y evitar tallar con fuerza, para que no se desgaste el material.
¡Cuida de tus sartenes!
