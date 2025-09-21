Tener una dieta saludable no solo mejora el bienestar físico, sino también la calidad de vida. Una alimentación inadecuada, junto con el tabaquismo y la edad, puede provocar dolores en las articulaciones que afectan las actividades diarias.

En Menú, descubre qué alimentos pueden influir en la salud de tus articulaciones y por qué es importante moderarlos.

Comer de forma balanceada puede marcar la diferencia en el manejo del dolor articular. Foto: Freepik

¿Por qué es importante la dieta para la artritis?

La inflamación, menciona la página web de la organización médica Mass General Brigham en colaboración con la médica Nancy Oliveira, es una parte esencial del sistema de defensa natural del cuerpo contra virus, bacterias y alérgenos. Sin embargo, cuando se vuelve crónica en zonas del cuerpo como las articulaciones, puede provocar dolor y sensibilidad constantes.

Esta inflamación puede deberse a afecciones inflamatorias como la artritis reumatoide, en la que el sistema inmunitario ataca por error los tejidos de las articulaciones, o la osteoartritis, que se produce cuando el cartílago que amortigua las articulaciones comienza a desgastarse.

En México, señaló la Secretaría de Salud en 2024, la artritis reumatoide afecta entre el 0.5 % y el 1 % de la población, limitando funcionalmente a los pacientes. Entre los factores de riesgo destacan los antecedentes genéticos, ser mujer y el tabaquismo.

Cuidar tu alimentación es clave para prevenir el dolor articular y mantener movilidad. Foto: Freepik

De igual manera, fuentes como Arthritis Care, organización médica australiana dedicada al combate de esta enfermedad, señalan que los alimentos pueden convertirse en un “bálsamo o una maldición” para las articulaciones inflamadas.

Algunos alimentos tienden a aumentar la inflamación y a predisponer a otras enfermedades crónicas, como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la diabetes, lo que agrava el impacto del dolor articular. Por ello, identificar qué alimentos conviene moderar o evitar es clave para mejorar la calidad de vida de quienes padecen artritis.

Una dieta balanceada puede ayudar a controlar el dolor articular. Foto: Freepik

¿Qué alimentos evitar si se padece artritis?

La doctora Nancy Oliveira explica que las dietas diseñadas para aliviar el dolor articular se centran en aumentar el consumo de plantas, reducir la carne roja y minimizar los alimentos ultra procesados y los azúcares añadidos.

Alimentos como la carne, aunque aportan nutrientes esenciales, también son una fuente importante de ácido úrico. Según la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, niveles elevados de ácido úrico son una de las principales causas de enfermedades como artritis, hipertensión, diabetes, gota, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

El ácido úrico se produce naturalmente en el cuerpo y ayuda a retener el sodio de los alimentos, contribuyendo a mantener la humedad adecuada en las células. Sin embargo, las purinas presentes en la carne elevan sus niveles, dificultando su eliminación. Por ello, moderar el consumo de carne roja es fundamental para quienes presentan problemas en las articulaciones.

Incorporar frutas y verduras de temporada ayuda a mantener articulaciones saludables y a reducir el dolor articular. Foto: Freepik

Otros alimentos ricos en purinas que conviene limitar incluyen:

Vísceras

Cerveza y otras bebidas alcohólicas

Carnes en conserva, como jamón, tocino o lonchas de charcutería

Algunos mariscos, como mejillones y vieiras

Por otro lado, Arthritis Care indica que quienes consumen regularmente bebidas azucaradas presentan un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide. Por ello, refrescos, dulces y alimentos ultra procesados conviene eliminarlos o reducirlos significativamente para mejorar el dolor articular.

El Centro Reumatológico de Nueva Jersey añade que los alimentos altos en gluten también pueden afectar a quienes padecen artritis: aproximadamente 41 % de los pacientes con artritis reumatoide presentan mejoría al seguir dietas sin gluten. Asimismo, recomiendan evitar alimentos fritos, debido a su alto contenido de carcinógenos.

Moderar carnes rojas y vísceras contribuye a aliviar el dolor articular. Foto: Freepik

Otros alimentos que se deben consumir con moderación son:

Alimentos ultra procesados y bajos en nutrientes

Alimentos blancos ricos en almidón, como pan y arroz blancos

Embutidos grasos

Alimentos altos en sodio

Preparaciones con exceso de aceite

¿Qué comer si se padece dolor en las articulaciones?

Mass General Brigham recomienda que, más que enfocarse únicamente en evitar alimentos inflamatorios, los pacientes pueden beneficiarse siguiendo planes alimenticios basados en plantas, que sirven como guía para obtener una variedad de alimentos antiinflamatorios. Entre estos planes destacan dos enfoques principales:

Dieta Mediterránea: Inspirada en los hábitos alimentarios tradicionales de países como Italia, Grecia y España, se centra en el consumo de alimentos integrales frente a los ultra procesados con muchos aditivos.

Dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión): Diseñada para promover la salud cardíaca, se basa en alimentos integrales y ricos en nutrientes que también ayudan a reducir la inflamación.

Frutas, verduras y aceite de oliva de la Dieta Mediterránea reducen la inflamación y el dolor articular. Foto: Freepik

Según la fuente, ambas dietas no solo disminuyen la inflamación, sino que también mejoran la salud general, ayudan a controlar el peso y pueden reducir el riesgo de diversas enfermedades crónicas, favoreciendo incluso la longevidad. Entre los alimentos antiinflamatorios presentes dichas dietas se encuentran:

Frijoles y otras legumbres, frutas y verduras

Té verde y café

Hierbas y especias

Mariscos, como fuente preferida de proteína animal

Aves, huevos y productos lácteos (queso o yogur), en pequeñas porciones diarias o varias veces por semana

Fuentes de grasas saludables, como nueces, semillas, pescado azul y aguacate

Granos enteros e intactos que no se procesan en pan, pasta u otros productos

Adoptar una dieta balanceada y priorizar estos alimentos puede reducir la inflamación y mejorar significativamente la calidad de vida de quienes padecen artritis o dolor articular.

Seguir la Dieta Mediterránea ayuda a mantener un peso saludable y a reducir el dolor articular. Foto: Freepik

