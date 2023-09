La protesta que sostienen integrantes de diversos sindicatos ligados al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) continúa por tiempo indefinido, esto luego de la fallida reunión que sostuvieron esta tarde en la cual no llegaron al acuerdo que beneficie a ambas partes, pues mientras los inconformes exigen el 7 por ciento del aumento salarial, la administración del Poder Judicial Local, les ofrece apenas un 3 por ciento; argumentando la austeridad republicana que pregona el presidente del país.

Así, sin acuerdo, la protesta continuará y si bien no trabajaban desde mañana jueves hasta el próximo lunes -por los días festivos- se espera que el lunes las audiencias, acuerdos y juicios se sigan retrasando, pues todas las oficinas del Tribunal Local seguirán cerrados por la protesta, “no llegamos al acuerdo y el cierre de instalaciones sigue por tiempo indefinido”, confió uno de los líderes que mantienen cerrada la impartición de justicia, luego de la reunión.

De extenderse el paro, el sistema de justicia local podría entrar en crisis, pues a la fecha son más de 15 mil los acuerdos, amparos e incluso juicioso se han retrasado a consecuencia de la inconformidad de los sindicalizados, “ya tienen casi una semana y no se ve para cuando, si el próximo lunes no se reestablece todo, ahí es donde empezarán los problemas, la justicia no se puede parar por unos cuantos, la gente, las víctimas, los denunciantes y demanddos tienen derechos que les están negando”, expuso Victor Peña, litigante en espera de que se reabran las puertas del Tribunal Superior de Justicia.

No están de acuerdo con el incremento de 3.5% en el salario

Trabajadores del Poder Judicial de la CDMX cerraron las instalaciones de la institución autónoma, con lo que hay paro laboral, pues están en desacuerdo con el incremento de 3.5% al salario, y con las prestaciones, un alza ponderada entre 7% y 8%.

Demandan que se eleve un 7.7% el salario y se le paguen las deudas de prestaciones como vales.

“Somos trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y queremos públicamente una audiencia con el actual jefe de gobierno, Martí Batres, para que nos reciba y exponerle cuáles son nuestras inconformidades de este tribunal. Este nos han negado a darnos el aumento, nos retardan los vales que tenemos derecho a ellos cada año” expuso Leticia Escamilla, oficial notificadora del Poder Judicial.







