A veces los remedios de la abuela vienen desde el otro lado del mundo. Hoy en Menú te hablamos de los beneficios de la leche con cúrcuma o leche dorada. ¡No solo ayuda a aliviar los síntomas del resfriado!

¿Qué es la leche dorada?

Importada desde la India, específicamente Ayurveda según la Universidad de Arizona, la leche dorada o leche de cúrcuma es una bebida tradicional india popular en todo el mundo por sus increíbles beneficios a la salud.

Foto: Pexels.

Es conocida por su color amarillo cremoso que posiblemente te recuerde al rompope, y por su característico aroma especiado que sin duda se siente como un apapacho en medio de un día de lluvia.

¿Qué beneficios tiene la leche con cúrcuma?

Entre los muchos beneficios de la leche con cúrcuma o leche dorada destacan sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias; ello debido principalmente a la curcumina contenida en la cúrcuma y potenciada por la pimienta negra que también se agrega a la leche.

Claro que también es conocida por fortalecer el sistema inmune en general y tener un efecto positivo en las funciones cognitivas. Igualmente, se trata de una excelente fuente de calcio, potasio, y magnesio; por lo que entre sus beneficios también se encuentra la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Y la mejor parte es que, de acuerdo con WebMD, entre los riesgos potenciales de su consumo, además de las alergias, solo se encuentran molestias estomacales o diarrea. Sin embargo, tendrías que consumir alrededor de 17 gr de cúrcuma a diario para que eso suceda, y la leche dorada para nada contiene tanta cúrcuma.

La curcumina es un antiinflamatorio natural. Foto: Pexels.

Ahora que si, de todas formas, quieres asegurarte de que tu consumo de cúrcuma es realmente moderado, siempre puedes hacer tu propia leche dorada en casa.

¿Cómo se hace la leche dorada?

Te dejamos la receta para que hagas tu propia leche con cúrcuma, tal como recomienda el Andrew Weil Center for Integrative Medicine, y disfrutes de todos sus beneficios.

Ingredientes

1 taza de leche (de leche o vegetal)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

¼ de cucharadita de jengibre rallado

Una pizca de pimienta negra molida

½ cucharadita de jarabe de maple para endulzar (opcional)

Foto: Freepik.

Preparación

En una sartén a fuego medio, pon a calentar la leche de tu elección.

Mientras se calienta, agrega todas tus especies y mezcla hasta que se hayan integrado a la leche.

Deja en el fuego durante 10 minutos cuidando que no hierva.

Retira del fuego y, si lo deseas, pasa por un colador antes de servir.

¡Disfruta!

La leche dorada alivia los síntomas del resfriado común. Foto: Pexels.

