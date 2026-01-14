Cuando se trata de conservación de alimentos, se suele asumir que la refrigeración es la forma correcta; sin embargo, casi de manera arbitraria, también existen alimentos que no se acostumbra a refrigerar.

Este es el caso de los huevos; hay quienes los refrigeran y quienes optan por mantenerlos a temperatura ambiente. Hoy en Menú, te explicamos si los huevos se deben meter al refrigerador o no. ¡Toma nota!

¿Por qué se refrigeran los huevos en algunos países y en otros no?

Alguna vez, quizá viendo una película, ¿has visto que los huevos se refrigeran? Healthline y State Food Safety mencionan que refrigerar el huevo o no tiene que ver directamente con la salmonella y lo que hay detrás del huevo que llega a tu cocina.

En países en los que las gallinas son vacunadas contra este virus, no se considera necesario refrigerar el huevo. Sin embargo, en lugares como Estados Unidos, la práctica más común es mantenerlos en refrigeración porque no se considera seguro mantener los huevos a temperatura ambiente.

Además, en Estados Unidos, los huevos son sometidos a un proceso de lavado y limpieza, con agua tibia y un detergente especial. Posteriormente, se enjuagan y sanitizan; dando como resultado un huevo limpio y completamente blanco.

Foto: Unsplash.

Sin embargo, esta práctica debilita la cutícula del huevo, una capa protectora que rodea naturalmente al huevo, lo que da lugar a que los huevos sean más vulnerables a bacterias dañinas. Es por ello que, cuando se lavan, los huevos deben mantenerse en refrigeración y procurar no romper la cadena de frío.

Por otro lado, en países donde los huevos no son lavados, no hay necesidad de refrigerarlos para protegerlos de virus y bacterias. La cutícula del huevo lo protege naturalmente de la salmonella y otros patógenos.

¿El huevo se lava?

Debido a que debilita la cutícula y dejar el huevo desprotegido, es posible asumir que entonces el huevo no se debe lavar. Sin embargo, esto no es del toco correcto.

Como mencionan fuentes como State Food Safety y Egg Info (de British Lion Eggs), el no lavar el huevo permite que la suciedad y “tierra” se peguen al cascarón y esto también podría hacer daño, aunque de otras maneras.

Foto: Unsplash.

Lo recomendado es lavar el huevo, pero momentos antes de que vaya a ser ocupado o cocinado, para asegurarte de que esté limpio, pero sin exponerlo a patógenos.

¿Cuánto tiempo dura el huevo fuera del refri?

Finalmente, refrigerar el huevo o no depende enteramente de dos cosas:

Preferencia

Tiempo estimado de consumo

State Food Safety hace hincapié en que el rerigerado sí prolonga el tiempo de frescura del huevo, por lo que es posible que duren más tiempo. Si, por el contrario, no se refrigeran, simplemente deben ser consumidos más rápido.

De hecho, el U.S.DepartmentofAgricuture, asegura que refrigerar el huevo prolonga su frescura de 15 días que duran a temperatura ambiente a hasta 15 semanas.

