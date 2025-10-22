Más Información

Cuando estás horneando en casa, principalmente pan, es posible que en la lista de ingredientes veas una de estas opciones, o ambas: levadura y polvo para hornear. Son básicos en la repostería y panadería.

Es posible que incluso hayas llegado a pensar que son lo mismo, pero no es así. Hoy en te explicamos cuál es la diferencia entre levadura y polvo para hornear, y para qué sirve cada uno.

¿Por qué se agrega levadura y polvo para hornear al pan?

¡Para que la masa "suba"! Según información de Bob's Red Mill, la levadura y el polvo para hornear son necesarias para que los panes resulten esponjosos.

Foto: Unsplash.
Entre los componentes más comunes para este propósito se encuentran el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, y la levadura. Y aunque parezca que sirve para lo mismo, tienes diferencias bastante marcadas.

¿En qué se diferencian la levadura y el polvo para hornear?

De acuerdo con Explore Yeast, la levadura y el polvo para hornear tienen 3 principales diferencias: origen, activación, y función. A continuación, te explicamos cada una de ellas.

¿La levadura y el polvo para hornear son químicos?

La más grande diferencia entre la levadura y el polvo para hornear es que la levadura es natural y el polvo para hornear es un compuesto artificial.

Polvo para hornear. Foto: Unsplash.
La levadura es un hongo que se usa para hornear e incluso fermentar. Mientras que el polvo para hornear es un compuesto químico conocido como bicarbonato de sodio combinado con ácido y fécula de maíz.

¿Cómo se activa la levadura y el polvo para hornear?

Tanto la levadura como el polvo para hornear producen dióxido de carbono y ayudan a que la masa para pan se "esponje". Pero se activan de maneras muy diferentes.

La levadura requiere de agua tibia o de leche tibia con azúcar para ser activada, mientras que el polvo para hornear no necesita ser activado antes de integrarse a la mezcla.

Levadura. Foto: Unsplash.
¿Para qué sirve la levadura y el polvo para hornear?

Como se describe en Explore Yeast, la levadura y el polvo para hornear tienen efectos muy diferentes en el pan.

La levadura crea masas elásticas y raramente secas, mientras que el polvo para hornear da como resultado panes esponjosos y más compactos.

