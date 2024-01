Los tamales son un icono dentro de la gastronomía mexicana. Ya sea de centro a norte o de centro a sur, envolver este platillo es, prácticamente una obra de arte. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál es la manera correcta de hacer este envuelto tan único? En Menú te contamos

En hoja de maíz

¿Cómo envolver los tamales? Foto: Uschi_Du / Pixabay

La hoja de la mazorca de maíz, también conocida como totomoxtle, es utilizada para envolver los tamales en determinadas regiones en México. Esta hoja, aunque no es ingrediente para la preparación del tamal, sí es fundamental para su cocción. Se dice que antes, los indígenas en la conquista utilizaban el totomoxtle para sostener sus guisos y evitar que se pegaran a la cazuela.

Este tipo de tamales envueltos en la cáscara del maíz son frecuentemente preparados en el Estado de México, la CDMX, Puebla, Tlaxcala y el norte del país. En la mayoría, los guisos son similares: pollo, carne, champiñones, algunas verduras o queso. La zona norte, se distingue por hacer los tamales más delgados y finos, utilizando la misma hoja.

¿Cómo envolver los tamales? Foto: Jorgerom / Pixabay

La manera correcta para envolver los tamales con hojas de maíz o totomoxtle es:

Extender una hoja de maíz en la palma de tu mano. La hoja debe quedar horizontalmente, de manera que pueda hacerse una cacerolita. Pon la masa para tamales en la parte inferior ancha y extiende hacia arriba. Deja el centro con un huequito para poner el guisado. Colocado el guisado, pon un poquito de masa sobre él y envuelve la hoja con tus dedos. Primero cubre la masa con todo un lado de la hoja. Haz una especie de rollito. Luego, haz lo mismo con el otro lado de la hoja, cubriendo tanto la masa como el lado ya envuelto. Aprieta ligeramente para que quede el rollito. Pasa tus dedos sobre la parte superior de la hoja de maíz para desenredar y dóblalas para lograr la forma cerradita del tamal. Posa el tamal en la cacerola sobre la superior doblaba para que no se abra.

En hoja de plátano

¿Cómo envolver los tamales? Foto: Maksim Goncharenok / Pexels

El envolver tamales en hojas de plátano es una tradición que viajo desde el sur del país. Esta hoja es característica de la receta de tamales de la huasteca para sus fiestas patronales. Los también conocidos como tamales oaxaqueños tienen un gran número de variedades, desde los hechos con hormiga chicatana, los de camarón, de mole, de cerdo, pollo, huevo y más.

Envolverlos con la hoja de plátano, no solo los hace más resistentes a pegarse en la cacerola, sino que les aporta un sabor extra a la masa de los tamales. No olvides que, antes de envolverlos, tienes que pasar por fuego la hoja para que quede suave y manejable.

Así se tienen que envolver:

Corta la hoja de plátano en rectángulos de aproximadamente 20 cm por cada lado. Saca la vena de la hoja si es que la tiene. Límpiala con un trapo limpio y húmedo. Pásala por la Flama más bajita de la estufa para conseguir brillo, suavidad y un mejor manejo. Una vez brillantes de todos lados, ponlas en la mesa y añade una cucharada de la masa en el centro. Extiende la masa un poco y deja un agujero para el guisado. Añade el guisado y cubre con un poquito más de masa. Sube el extremo inferior de la hoja hacia el centro de la masa. Baja el otro extremo de tal manera que termine de cubrir la masa y parte de la parte inferior. Dobla los extremos laterales por encima a manera que quede un cuadrado. Posa el tamal sobre los dobleces para que no se abra. Si lo prefieres puedes amarrarlo con una tirita delgada de la hoja de plátano.

¿Cómo envolver los tamales? Foto: Gonzalo Guzmán García / Pexels

Así de sencillo puedes envolver tus tamales. Recuerda que no tiene que ser perfecto. El truco es no permitir que la masa se salga por ningún lado. Si la hoja es muy pequeña o delgada, no dudes en añadir una más para poder cubrir todo adecuadamente.

