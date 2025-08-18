Si eres fan de las ensaladas, seguro que no te puedes resistir a unas zanahorias bebé o una zanahoria rallada; si agregas un poco de aderezo, tienes en tus manos el snack perfecto. ¡Son increíbles! Y también tienen diferentes aplicaciones en la cocina.

Sin embargo, seguro que has visto o escuchado que las zanahorias cambian el color de la piel, pero no hay motivo para preocuparse. Hoy en Menú te explicamos el extraño fenómeno de la carotinemia.

¿Qué beneficios tiene la zanahoria?

Según datos de Cleveland Clinic Health Essentials, la zanahoria es uno de los vegetales más sanos que puedes elegir para preparar tus snacks o incluir en tu dieta de la forma que prefieras.

Media taza de zanahorias crudas aporta alrededor de 33 mg de calcio, 320 mg de potasio, y hasta 0.3 mg de hierro. Todo eso acompañado de 2.8 g de fibra, y tan solo 0.2 g de grasa. ¡Verdaderamente un superalimento!

Del mismo modo, son una excelente fuente de vitamina A, sintetizada a partir de los mismos carotenoides que previenen infecciones y que ayudan a reducir el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer (de próstata, de colon, de estómago, y hasta de mama).

¡Pero eso no es todo! Comer zanahorias también ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre y hasta a perder peso. Puros beneficios.

¿Comer zanahoria cambial el color de piel?

El principal “pero” de las zanahorias es ese famoso y curioso fenómeno que ocurre cuando comes demasiadas y parece que tu piel se oscurece un poco. Sin embargo, comer zanahorias NO oscurece la piel.

Lo que pasa cuando comes muchas zanahorias es que el exceso de betacaroteno contenido en estas, y que les da su característico color anaranjado, se almacena debajo de tu piel (principalmente en la cara. ¡Pero no es permanente!

Solo tienes que esperar a tu cuerpo sintetice todo ese betacaroteno y lo convierta en vitamina A. De hecho, según la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, este fenómeno conocido como carotinemia ni siquiera requiere de tratamiento farmacológico.

Así que sí, comer zanahoria en exceso puede provocar que tu piel adquiera una tonalidad anaranjada, pero es un efecto temporal que se resuelve solo en cuestión de semanas.

