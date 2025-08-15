¿También has estado escuchando Tantrum en loop desde el martes? ¡Es momento de salir a tocar pasto y, de paso, comer algo delicioso justo como lo harían los Jonas!

Hoy en Menú te hablamos del restaurante favorito de los Jonas en la CDMX. ¡Sí! Justo ese al que Joe fue dos días seguidos de tanto que le gustó la comida.

Pon atención y toma nota.

Una cocina de mar digna de la Guía Michelin

Resguardado en la Cuauhtémoc se encuentra Contramar, un espacio descrito como “una palapa en el corazón de la Roma” conocido por sus deliciosos pescados y mariscos. Pese que apenas este 2025 fue incluido en la Guía Michelin y galardonado con el reconocimiento Bib Gourmand por su excelente relación calidad-precio, Contramar no es ninguna novedad o moda pasajera.

Este restaurante de mariscos en la Roma lleva más de 25 años complaciendo paladares con el maravillosos sazón de la chef Gabriela Cámara. Su cocina se caracteriza por su continuo menú de temporada que garantiza que siempre tengan ingredientes frescos y sabores acorde a la época.

Contramar lleva más de 25 años complaciendo paladares. Foto: Contramar / IG.

Además de su estética sencilla y atmósfera familiar, una de las cosas favoritas de Contramar entre sus comensales es la garantía de sus platillos. No importa cuándo o cuántas veces vayas, siempre puedes tener la seguridad de que vas a disfrutar de una tarde llena de delicias y un servicio excelente.

¿Qué comer en Contramar? (precios promedio en moneda nacional)

La oferta gastronómica de este restaurante de mariscos en la Roma es de hecho bastante variada. Cuentan con los típicos cócteles ($400) y tostadas ($350) que encontrarías en cualquier lado, pero elevan su menú con ensaladas de temporada ($250) y una barra fría en la que destaca el sashimi de atún ($435), sus aguachiles ($380), y hasta un ceviche insignia del lugar ($365).

Ceviche de almejas. Foto: Contramar / IG.

En lo que respecta a sus entradas, hay opciones para todos los gustos; desde unas básicas quesadillas de queso ($135) perfectas para las infancias, hasta sabores más interesantes y hasta experimentales como lo son la jaiba suave ($850) o las carnitas de atún ($465).

Y puedes complementar con tacos ($400), sopes ($220), sopas ($220), y hasta pastas ($240). Claro que, si te sientes aventurero, puedes optar por probar su ceviche erizo ($595), sus ostiones Kumamoto ($595), o el caracol con jitomate cherry y chile de árbol ($345).

Pero no te preocupes si nada de lo anterior es lo tuyo, siempre puedes optar por los clásicos camarones al gusto ($850) o pescado a la talla igual al gusto ($695 c/500g).

Pasta con almejas. Foto: Contramar / IG.

¿Qué beber en Contramar? (precios promedio en moneda nacional)

Para maridar tu comida puedes elegir entre su carta de vinos (por copa) con una amplia oferta de espumosos ($250), blancos ($350), rosados ($270), y tintos ($550). Pero si no estás en el mood o el vino no es lo tuyo, siempre puedes optar por alguno de sus cócteles clásicos que van desde los $160 hasta los $375.

Y, desde luego, también tienes la opción de preguntar por sus botellas y demás licores, pues su oferta es bastante amplia y variada.

¿Ya sabes qué vas a comer para celebrar el nuevo álbum de los Jonas?

Restaurante Contramar

Dirección: Durango 200, Roma, Cuauhtémoc, CDMX.

Durango 200, Roma, Cuauhtémoc, CDMX. Horario: Lunes a Viernes 12 a 20 hrs. Sábado y Domingo 11 a 20 hrs.

Lunes a Viernes 12 a 20 hrs. Sábado y Domingo 11 a 20 hrs. Promedio: Desde $1000 por persona.

Desde $1000 por persona. IG: contramarmx

