La cuarta edición de Fermente Fest 2026 ya tiene fecha y promete convertir a San Miguel de Allende en el punto de encuentro del vino natural en México, pues reunirá a productores, profesionales y amantes del fermento en una jornada dedicada a la mínima intervención y al respeto por el terruño.

Si te preguntas qué es Fermente Fest, qué podrás probar y cuánto cuesta la experiencia, en Menú te contamos todo lo que necesitas saber para vivir una experiencia en la que el protagonista es el vino natural, orgánico y biodinámico del país.

¿Qué es Fermente Fest 2026?

Fermente Fest celebra su cuarta edición consolidado como un referente para la industria vitivinícola de mínima intervención. Esta edición será el punto de encuentro de más de 100 etiquetas que desafían lo convencional, enfocadas en vinos naturales, orgánicos, biodinámicos y fermentos de baja intervención.

Fermente Fest 2026 reúne a cerca de 30 expositores nacionales e internacionales que representan la cúspide de las agronomías limpias. Desde Guanajuato y Querétaro destacan proyectos como:

Cava Garambullo; pioneros en formación vinícola con su escuela Vinograd

Dos Búhos

Nat Clandestine

Casa Anza

Tres Raíces, que presenta su nueva etiqueta orgánica

Vinos Salvajes

Del norte y occidente del país llegan propuestas de Ensenada, Tecate y Valle de Guadalupe como:

Pouya Wines

Ojo de Liebre

Vinos Meillon

Cuchu Wines

Drosophila

Altos Norte (Jalisco)

Bodegas de la Parra (Aguascalientes)

El hilo conductor: vinos donde el terruño habla y la intervención es mínima.

¿Qué se puede probar además de vino en Fermente Fest?

Más allá de la uva, el festival amplía el espectro sensorial con una curaduría de fermentos que incluye:

Kombuchas

Hidromieles

Sidras

Participan proyectos como:

Labo Fermentos (Oaxaca)

Malaquita (SMA)

Hidromiel Vallehia (León)

Sidra Robin Hood (Tlaxcala).

También habrá presencia de cervecerías artesanales como:

San Roque

Simbiótica

Silphium

Ginger Birra, favorita del público en ediciones anteriores.

La propuesta convierte a Fermente Fest 2026 en una celebración integral de la cultura del fermento.

En el apartado gastronómico, la experiencia rinde homenaje a la herencia mexicana con cocineras tradicionales de la región, tortillas de maíz criollo hechas a mano y ostiones fresquísimos de Ensenada por Bendito Mar. Se suman productos marca Guanajuato como quesos, cajeta y ajo negro, además de un bazar de diseño con textiles y joyería única.

La atmósfera estará curada por DJs reconocidos que transitarán entre electro-pop, disco y cumbia, creando un ambiente vibrante en el anfiteatro natural del recinto.

¿Cuándo es Fermente Fest 2026 y cuánto cuesta la entrada?

La cita es el 28 de marzo de 2026 en el Foro El Obraje (Calzada de la Presa 50, Centro, San Miguel de Allende), un espacio que combina historia y naturaleza frente al Hotel Aqua.

El horario de industria inicia a las 12:00 PM con acceso exclusivo para profesionales del sector. La apertura al público general será de 1:00 PM a 8:30 PM. La entrada es libre, pero la copa de degustación tiene un costo de $350 MXN e incluye acceso a las catas de todos los expositores.

Si buscas vinos naturales, fermentos de autor y gastronomía de origen en un entorno único, Fermente Fest 2026 es la fecha que debes marcar en tu agenda.

