El pasado domingo 13 de agosto, Wendy Guevara se coronó como ganadora del reality show La Casa de los Famosos México, con una cantidad arrasadora de votos frente a sus contrincantes.

El fenómeno de este programa y de la popularidad de Wendy se ha trasladado a todo tipo de memes, canciones, productos y mercancías y, como el ingenio mexicano no tiene límites, en esta ocasión te contamos sobre la más reciente creación que plasma a este personaje.

Se trata de las “Wendy tortillas”, un producto comestible al que se ha añadido el rostro de Wendy Guevara, quien se dio a conocer en el 2017 después de que se viralizó un video en que se junto con su amiga Paola Suárez se encuentra perdida en un cerro.

Foto: TikTok Tortillería Ruby

Con la reciente victoria que la participante y miembro del “Team Infierno”, la Tortillería Ruby, creadora de otras versiones virales en TikTok como la Barbie-tortilla, creó la Wendy tortilla como homenaje.





En el video publicado en la red social TikTok por el usuario _.1tortilleriaruby se aprecia cómo salen de la máquina tortillas de color rosa y tortillas tradicionales de maíz blanco en las que se encuentra dibujado el rostro de Wendy Guevara y sus icónicas trenzas, imagen que hoy forma parte de la cultura popular dentro de los memes.





Las tortillas rosas que se elaboran en la Tortillería Ruby se tiñen de manera natural, por lo que ingerirlas no representa ningún riesgo para la salud. No importa si las comes recién salidas o “duritas” como le gustan a Wendy, seguro te van a encantar.





La tortillería responsable de esta deliciosa innovación está ubicada en Manuel A. de la Cabada esquina con Aquiles Serdán, en San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz. Por el momento únicamente pueden comprarse directamente en el local por ser un alimento perecedero.





El precio de las Wendy tortillas es de 30 pesos el kilo y puedes hacer tu pedido a través de su cuenta de TikTok o llegar temprano al establecimiento porque seguro se acaban.





Dirección: Manuel A. De la Cabada Esquina Aquiles Serdan, San Andrés Tuxtla, Veracruz.

Contacto: 29 4110 2118

