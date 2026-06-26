[Publicidad]
Durante el Pride, los colores de la bandera arcoíris no solo se apoderan de las calles, desfiles y redes sociales, sino también de la repostería.
Postres con esta temática han ganado popularidad por sus llamativas presentaciones para celebrar la diversidad a través de la comida.
Además de sobresalir por sus colores vibrantes, estas opciones son ideales para compartir durante una reunión o simplemente para disfrutar de una celebración diferente. Aquí te compartimos algunos que seguro te encantarán.
Leer también Cuándo y dónde será el Festival del Caldo Tlalpeño 2026
Galletas, pastelitos, paletas, conchas y más
Como cada año, Cardín Pastelería celebra el mes del orgullo con una amplia variedad de creaciones de repostería inspirados en el arcoíris.
Paletas, galletas, conchas, pastelitos y un pastel de arcoíris son algunos de los postres que podrás conseguir en esta pastelería y cafetería de la Roma.
[Publicidad]
Cardín se encuentra en Coahuila 68, en la colonia Roma Norte.
Croissants y macarons
Si eres amante de la panadería francesa, en Derba Matcha Café podrás probar creaciones como croissant clásico relleno, macarons y croissant roll multicolor.
La selección de postres estará disponible por tiempo limitado durante el mes del Pride. Derba Matcha Café se ubica al interior del hotel Andaz Mexico City Condesa en Aguascalientes 158-Piso 1, en la colonia Condesa.
[Publicidad]
Cheesecake, panqué, pastel y galletas
Mielmesabe preparó una amplia variedad de creaciones con los colores del Pride: galletas con forma de abanico multicolor, Pride cheesecake, panqué del orgullo y un clásico pastel arcoíris.
Consigue cualquiera de estos postres en sus sucursales de Roma Norte (Monterrey 225-1A) y Altavista (Av. Altavista 131-Local 1, colonia San Ángel Inn)
Conchas
Si eres de las personas que no puede comenzar el día o terminar la noche sin una pieza de pan dulce, las conchas también serán tus aliadas durante la celebración.
[Publicidad]
Best Cake CDMX cuenta con su propia versión de conchas inspiradas en el pride, además de su tradicional forma redonda, tiene una versión en forma de corazón.
Estas conchas son únicamente bajo pedido al número de Whatsapp: 7581038851.
Pastel keto
Mome Bakery, preparó un pastel Pride que no solo es delicioso, sino keto, libre de gluten, sin azúcar y bajo en carbohidratos.
[Publicidad]
Lo puedes comprar por rebanada o pedir un pastel completo. Consíguelo en Av. Chapultepec392, colonia Roma Norte.
Leer también Entre copas, mariscos y glitter: la ruta drag para comer en CDMX
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Terremotos en Venezuela: Sheinbaum sostiene llamada con Delcy Rodríguez; expresa sus condolencias y asegura ayuda humanitaria
Estados
Nuevo León decreta día inhábil escolar el lunes 29 de junio por partido mundialista; llama a empresas a privilegiar el home office
Mundo
Calculan más de 50 mil desaparecidos tras doble terremoto en Venezuela; crece desesperación por encontrar sobrevivientes
Mundo
Trump amenaza ahora con arancel de 100% a importaciones europeas; aplicará medida si gravan servicios digitales