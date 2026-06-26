Durante el Pride, los colores de la bandera arcoíris no solo se apoderan de las calles, desfiles y redes sociales, sino también de la repostería.

Postres con esta temática han ganado popularidad por sus llamativas presentaciones para celebrar la diversidad a través de la comida.

Además de sobresalir por sus colores vibrantes, estas opciones son ideales para compartir durante una reunión o simplemente para disfrutar de una celebración diferente. Aquí te compartimos algunos que seguro te encantarán.

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Galletas, pastelitos, paletas, conchas y más

Como cada año, Cardín Pastelería celebra el mes del orgullo con una amplia variedad de creaciones de repostería inspirados en el arcoíris.

Paletas, galletas, conchas, pastelitos y un pastel de arcoíris son algunos de los postres que podrás conseguir en esta pastelería y cafetería de la Roma.

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Cardín se encuentra en Coahuila 68, en la colonia Roma Norte.

Galletas inspiradas en la comunidad LGBTQ+. Foto: Instagram @cardinpasteleria

Croissants y macarons

Si eres amante de la panadería francesa, en Derba Matcha Café podrás probar creaciones como croissant clásico relleno, macarons y croissant roll multicolor.

La selección de postres estará disponible por tiempo limitado durante el mes del Pride. Derba Matcha Café se ubica al interior del hotel Andaz Mexico City Condesa en Aguascalientes 158-Piso 1, en la colonia Condesa.

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Macarons, y croissants multicolor durante junio. Foto: IG @derbamatchacafe

Cheesecake, panqué, pastel y galletas

Mielmesabe preparó una amplia variedad de creaciones con los colores del Pride: galletas con forma de abanico multicolor, Pride cheesecake, panqué del orgullo y un clásico pastel arcoíris.

Consigue cualquiera de estos postres en sus sucursales de Roma Norte (Monterrey 225-1A) y Altavista (Av. Altavista 131-Local 1, colonia San Ángel Inn)

Panqués arcoíris. Foto: IG @mielmesabemx

Conchas

Si eres de las personas que no puede comenzar el día o terminar la noche sin una pieza de pan dulce, las conchas también serán tus aliadas durante la celebración.

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Best Cake CDMX cuenta con su propia versión de conchas inspiradas en el pride, además de su tradicional forma redonda, tiene una versión en forma de corazón.

Estas conchas son únicamente bajo pedido al número de Whatsapp: 7581038851.

Qué mejor que festejar con unas conchas por motivo del Pride. Foto: Instagram @bestcake_cdmx

Pastel keto

Mome Bakery, preparó un pastel Pride que no solo es delicioso, sino keto, libre de gluten, sin azúcar y bajo en carbohidratos.

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Lo puedes comprar por rebanada o pedir un pastel completo. Consíguelo en Av. Chapultepec392, colonia Roma Norte.

Su pastel del Pride Month no solo es rico, sino saludable. Foto: IG @momebakery

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