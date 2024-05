“May the force be with you”… ¿o may the fouth? El 04 de mayo es un día hecho para los fans del mundo intergaláctico de Star Wars, creado por el director de cine George Lucas. En esta fecha, miles de entusiastas de la saga de la Guerra de las Galaxias se reúnen para ver películas, ir a convenciones, hacer cosplay o simplemente para tomar un helado o comer una hamburguesa rodeados de sus personajes favoritos

Para que te unas a la celebración, aquí te damos unas opciones para pasar un día como si estuvieras en una galaxia muy, muy, lejana.

Heladería Escandón

Como es tradición, en este lugar se abraza a los fans de Star Wars con un menú especial. Este año, a destacar están los panes al vapor de los personajes de las películas: Darth Vader, Leia, Yoda, R2D2 y más. No solo eso, habrá galletas, helados y paletas tematizadas. Para los entusiastas que hagan cosplay, si llegan al local caracterizados de algún personaje recibirán un 2x1 en helados. La promoción estará disponible durante el sábado 4 y domingo 5 de mayo.

Dirección: Alfonso Reyes 66, Condesa, esquina Mazatlán, CDMX.

Snack Wars

No podía faltar este restaurante temático de la Guerra de las Galaxias. Este lugar tira la casa por la ventana pues, desde las 12:00 pm, habrá proyecciones de toda la saga de películas, aprovecha porque habrá palomitas gratis todo el día. En la noche, se llevará a cabo una rifa de una serie de cosas como pines, playeras y más. Hay promociones para las hamburguesas clásicas y bebidas. Te recomendamos probar los taccoonies, y el club sanwookie.

Dirección: Lerdo 284-Local 9A, Tlatelolco, CDMX.

Trooper Gurmet

Otro restaurante tematizado de Star Wars abre sus puertas para que los fans en cosplay vayan a disfrutar de una hamburguesa a La Palpatin, con pan negro, o un Juan Solo, un pepito relleno de pecho de cerdo y mucho queso. Este es un spot muy instagrameable perfecto para demostrar tu amor por la saga.

Dirección: Antillas 502, Portales Nte, CDMX.

Comicx Buenavista

Festeja el Día de Star Wars. Foto: Manuela Limón / Comicx

Los mayores de edad intergalácticos, pueden visitar Comicx, la cadena de restaurantes conocida por estar tematizada con personajes de las casas de comics más populares. En la sucursal de Buenavista, está disponible la Rebels Cantina, inspirada en el bar de las películas, en donde puedes pedir un drink mientras comes una hamburguesa con papas. Puedes tomarte una foto con los personajes que encuentres.

Dirección: Eje 1 Nte. 259, Buenavista, CDMX.

Catita Pan y Café

Esta cafetería en la Narvarte tendrá algunas actividades especiales por el día de Star Wars, entre ellas trivias para fans de 17:00 a 19:00 hrs, con algunos regalos especiales para los equipos ganadores. También habrá un brunch de wafles, café y papiroflexia tematizada del Halcón Milenario y cajas de chocolates tematizadas de la saga de películas.

Dirección: Dr. José María Vértiz 997, Narvarte Poniente, CDMX

Así que ya lo sabes, agarra tu sable de luz, tu robot y dirige tu nave espacial a cualquiera de estas increíbles opciones ¡Qué la fuerza te acompañe!

