El pasado lunes 24 de febrero, suscriptores de EL UNIVERSAL fueron parte del preestreno de “Qué huevos, Sofía”. Una comedia mexicana repleta de enredos, despidos y un emprendimiento que seguro generará más de una risa.

FOTO: Hugo Salvador.

Giovanna Romo interpreta a Sofía, quien trabaja en una exitosa empresa pastelera. Sin embargo, tras enfrentar constantes malos tratos por parte de su jefe, interpretado por Sergio Mayer, y la frustración de no obtener el ascenso que tanto esperaba, Sofía decide emprender su propio camino. Junto a sus compañeros de trabajo, Sofía forma una nueva empresa, buscando hacer su sueño realidad.

Lee también ¡Un encuentro exclusivo! Natalia Jiménez y suscriptores de EL UNIVERSAL compartieron un momento único

Pero alcanzar el éxito no será nada fácil. Su antiguo jefe hará todo lo posible para impedir que el nuevo emprendimiento de Sofía sea exitoso. La protagonista tendrá que mostrar de qué huevos salen más pasteles.

“Qué huevos, Sofía” es la última producción de Carlos Santos. | FOTO: Hugo Salvador.

El elenco de esta película también incluye a Liliana Arriaga, conocida como “La Chupitos”, Yanet García, Priscila Arias, “La Fatshionista”, y Ricardo Peralta.

Los asistentes a esta función disfrutaron de un rato agradable, lleno de risas y buen ambiente. Aprovechando su beneficio, que les permitía invitar a una persona de su elección, compartieron esta experiencia especial con alguien cercano.

Los suscriptores de este diario tuvieron la oportunidad de disfrutar esta comedia mexicana antes que el público en general. | FOTO: Hugo Salvador.

Fue un momento único que, sin duda, quedará grabado en sus recuerdos, ya que no solo disfrutaron del espectáculo, sino que también vivieron la oportunidad de disfrutar esta producción antes que el público en general.

Lee también ¡Amor, amistad y los mejores vinos! EL UNIVERSAL y el Wine Bar by CMB organizaron una cata exclusiva para suscriptores

Disfruta antes que nadie de los próximos proyectos. Si eres suscriptor Plus de EL UNIVERSAL, consulta nuestra cartelera, donde te mantendremos al tanto de más eventos exclusivos.

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Recuerda que estos eventos son exclusivo para suscriptores de EL UNIVERSAL, quienes, gracias a los beneficios que ser Plus les brinda, pueden ser parte de experiencias inolvidables.

Si aún no eres parte de esta comunidad, te invitamos a unirte a EL UNIVERSAL Plus para disfrutar de este y otros beneficios. Consulta las promociones disponibles y no pierdas la oportunidad de asistir a este evento irrepetible.

¡EL UNIVERSAL Plus ya está en Whatsapp! Únete para disfrutar de todos nuestros contenidos Plus, acceder a charlas exclusivas, recibiradelantos únicos y mucho más. Sé parte de esta comunidad y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti.