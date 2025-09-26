El próximo jueves 16 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo un conversatorio exclusivo con el periodista y escritor Héctor de Mauleón, dirigido a suscriptores de EL UNIVERSAL. Durante el encuentro, el columnista compartirá su visión sobre la situación actual de la libertad de expresión y de prensa en México.

Sobre Héctor De Mauleón

De Mauleón es periodista, cronista y subdirector de la revista Nexos. Cuenta con una amplia trayectoria en medios y actualmente escribe la columna “En Tercera Persona”, publicada de domingo a jueves en EL UNIVERSAL.

El polémico caso de censura contra De Mauleón

El caso más reciente que lo colocó en el centro del debate sobre censura ocurrió luego de publicarse su columna, “Huachicol y poder judicial en Tamaulipas”, el 1 de mayo de 2025. Fue entonces cuando el Instituto Electoral de Tamaulipas ordenó “despublicar” dicha columna, en la que revelaba una red de tráfico de combustible vinculada con actores políticos y judiciales de ese estado.

Lee también Usar a México de piñata, la estrategia de distracción de Trump: Ana Paula Ordorica

La organización independiente Artículo 19 ha advertido sobre un contexto más amplio de acoso judicial contra periodistas en México. En un comunicado difundido el 26 de agosto de 2025, documentó 51 casos registrados entre enero y julio, lo que refleja un uso parcial del marco legal que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

¿Cómo me registro a la charla con Héctor de Mauleón?

Esta charla es exclusiva para suscriptores de EL UNIVERSAL.

Si ya eres parte de nuestra comunidad, asegura tu lugar aquí.

Si aún no te suscribes, es el momento ideal para hacerlo. Con tu suscripción, disfrutarás de beneficios como:

Acceso a charlas con expertos y columnistas.

Preestrenos de cine y obras de teatro.

Recorridos guiados en museos y eventos culturales.

Todo el contenido exclusivo de EL UNIVERSAL.

Descuentos especiales y beneficios únicos.

Suscríbete hoy y sé parte de una comunidad informada, crítica y con acceso a experiencias únicas. ¡No te pierdas esta conversación clave con Héctor De Mauleón!

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!