El próximo jueves 16 de octubre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo un conversatorio exclusivo con el periodista y escritor, dirigido a suscriptores de . Durante el encuentro, el columnista compartirá su visión sobre la situación actual de la libertad de expresión y de prensa en México.

Sobre Héctor De Mauleón

De Mauleón es periodista, cronista y subdirector de la revista Nexos. Cuenta con una amplia trayectoria en medios y actualmente escribe la columna “”, publicada de domingo a jueves en EL UNIVERSAL.

El polémico caso de censura contra De Mauleón

El caso más reciente que lo colocó en el centro del debate sobre censura ocurrió luego de publicarse su columna, “”, el 1 de mayo de 2025. Fue entonces cuando el ordenó “despublicar” dicha columna, en la que revelaba una red de tráfico de combustible vinculada con actores políticos y judiciales de ese estado.

La organización independiente Artículo 19 ha advertido sobre un contexto más amplio de acoso judicial contra periodistas en México. En un comunicado difundido el 26 de agosto de 2025, documentó 51 casos registrados entre enero y julio, lo que refleja un uso parcial del marco legal que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información.

