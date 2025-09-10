Mérida.- Yucatán albergará el primer "Original: Encuentro de Arte Textil" fuera de la Ciudad de México, que con contará más de 300 artesanas y artesanos de 26 estados, así como representantes internacionales.

El evento tendrá lugar del 16 al 19 de octubre y contará también con la presencia de representantes de Cuba y Paraguay, para compartir sus creaciones y tradiciones.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, presentó los pormenores de este encuentro que honra a la diversidad del país, revaloriza el trabajo artesanal y genera mercados éticos para las familias que tienen su sustento en esta actividad.

"Recibamos este proyecto Original como un movimiento que honra a nuestros pueblos originarios y coloca a nuestras comunidades mayas en el centro de las políticas públicas federales y estatales, para construir espacios en los cuales sigamos trabajando juntos para destacar nuestra cultura, a nuestras artesanas y artesanos, y poder darles el lugar que se merecen", expresó el mandatario.

Destacó que este encuentro llega a Yucatán para reconocer el valor textil mexicano y de quienes lo mantienen vivo con sus manos y su corazón, consolidándose como un espacio de respeto, dignidad y proyección para quienes han cuidado por generaciones la memoria de nuestros pueblos a través del bordado, el tejido, la filigrana y tantas técnicas que forman parte de nuestra identidad.

Indicó que Yucatán pronto tendrá dos tiendas permanentes del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), para dar un impulso importante a la venta justa de artesanías locales, las cuales estarán en el Ateneo Peninsular y en el parador turístico de Chichén Itzá.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno federal, Claudia Curiel de Icaza, agradeció al gobernador Díaz Mena por abrazar este encuentro, que pone en el centro el valor de las artesanas y los artesanos textiles del país y nació como una política pública que hace frente al plagio y a la apropiación cultural.

"Original se presenta por primera vez fuera de la ciudad, aquí en Mérida, Yucatán, como un espacio fundamental para proteger el patrimonio cultural, para hacer consciente la apropiación y para poner al centro los derechos colectivos", destacó.

En ese marco, la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), Patricia Martín Briceño, señaló que tener en Yucatán el encuentro de arte textil más importante de México tiene un profundo significado y nos reitera como una tierra de saberes ancestrales, de tradiciones vivas y de comunidades que han hecho de esta expresión una manifestación de identidad, de memoria y de creatividad.

En su turno, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, indicó que este encuentro tendrá como sede el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y compartirá algunas actividades con el Gran Museo del Mundo Maya. Reunirá a maestras y maestros artesanos provenientes de 26 estados de la República, representando a 24 pueblos indígenas.

afcl/LL