Tarimbaro, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) puso en servicio el cuartel de la Guardia Nacional (GN) y aseguró que con el fortalecimiento de la infraestructura policial ha bajado en un 65 por ciento la incidencia delictiva, principalmente en homicidio doloso, durante su administración iniciada en octubre de 2021.

Dijo que Michoacán cuenta con 50 cuarteles de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil estatal y refuerza la estrategia de seguridad que se implementa, por parte de las fuerzas de seguridad federales y estatales.

Por lo que agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su respaldo y apoyo para fortalecer la seguridad en Michoacán, ya que con esta comandancia la cobertura de la Guardia Nacional alcanza a 79 municipios de la entidad, lo que permite reducir el tiempo de respuesta, atender emergencias con mayor eficacia, y garantizar la presencia de la federación y el estado de manera permanente.

Ramírez Bedolla explicó que en este cuartel se invirtieron 380 millones y se reforzó la seguridad en la región que comprende los municipios de Zinapécuaro, Charo, Indaparapeo, Cuitzeo, Tarímbaro y Álvaro Obregón.

Asimismo, especificó que por parte de la Guardia Civil estatal se tienen 11 cuarteles regionales, con los que se han intensificado las labores, por parte de los agentes y recordó que el sábado pasado, también se inauguró una comandancia en el municipio de Arteaga, perteneciente a la policía michoacana.

Destacó que los municipios que cuentan con cuarteles de la Guardia Civil son: Jiquilpan, Zamora, Apatzingán, Uruapan, Coalcomán, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Maravatío, Arteaga y Morelia.