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Juchitán. – Una nueva volcadura de un tracto camión se registró hoy sobre la carretera Costera, en el subtramo Salina Cruz-Huatulco, que transportaba pollos vivos. La rapiña, como otras veces, se hizo presente.
El accidente ocurrió en la mañana de hoy martes, cerca del paraje conocido como Piedra del Rosario. Los pobladores de la zona de inmediato llegaron para llevarse los pollos vivos que aún estaban en sus cajas.
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Como otras veces que se presentan volcaduras, los habitantes aprovechan la ausencia de las corporaciones policiacas para hacer de la rapiña una práctica común en medio de la tragedia. “La mercancía ya está asegurada", argumentan.
En los municipios de la región istmeña confluyen tres carreteras federales: la Panamericana 190, la Transístmica 185 y la Costera 200 y en todas se han registrado volcaduras con sus respectivos actos de rapiña.
Los productos que transportan los tráileres que motiva la rapiña van desde frutas hasta electrodomésticos pasando por abarrotes.
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