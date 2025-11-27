Más Información

Mérida, Yucatán.- Un camión que transportaba cerdos volcó en la , a la altura del kilómetro 60, provocando una intensa movilización policiaca debido a que algunas personas comenzaron con la de los animales.

Los primeros reportes indican que el percance vial ocurrió cuando el conductor de la unidad, la cual quedó atravesada en la carretera.

Vuelca camión con cerdos en Mérida–Izamal; hay rapiña y movilización policiaca Foto: Especial.
Minutos después, algunas personas que se encontraban en los alrededores comenzaron a saquear la carga, llevándose a los animales que sobrevivieron al accidente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio para contener la situación, retirar a los curiosos y asegurar el área, mientras que los servicios de emergencia atendieron al operador del camión, quien resultó ileso.

