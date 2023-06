La Paz.- Con el aval de la bancada morenista, el diputado del Congreso de Baja California Sur, Juan Pérez Cayetano, investigado por abuso sexual y que obtuvo el perdón de la víctima en días pasados, se reintegró hoy a sus labores legislativas.

Visiblemente alegre, bromeando y conversando con algunas diputadas de la bancada morenista, el legislador volvió a ocupar su curul en la sesión de este martes, tras nueve meses de ausencia, mientras avanzó la denuncia en su contra.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de BCS, José María Avilés Castro informó que no existe ningún procedimiento iniciado dentro del partido para la expulsión del legislador por lo que desde esta sesión se pudo reintegrar a sus labores.

A su arribo, Pérez Cayetano declaró que trabajará en que se concrete la Ley de Movilidad que desde el inicio de la legislatura comenzó a impulsar.

Sobre su situación jurídica, en conferencia de prensa previo a la sesión de este martes, sostuvo que se le otorgó el perdón de parte de la presunta víctima de abuso, pero omitió brindar más detalles y evadió el cuestionamiento sobre su presunta participación en los hechos que derivaron en la denuncia de abuso sexual en su contra.

“Como ya se dijo, se acordó que no se daría más información”, expuso, y advirtió que se generó una campaña de desprestigio y discriminación en su contra por pertenecer a la comunidad afrodescendiente.

En declaración por separado, el gobernador, Víctor Castro Cosío, aseguró que el delito por el que se acusó al legislador “se cometió”, aunque como parte del proceso legal haya cabida para conseguir el perdón.

“Esa persona no me representa, ya no representa el Movimiento (Morena), aun cuando se le haya perdonado. Yo me deslindo totalmente de esa persona nefasta”, declaró.

Asimismo, consideró que debía ser expulsado del partido Morena.

El diputado enfrentó una denuncia por presunto abuso sexual, la cual se interpuso apenas unos meses después de que tomara protesta como legislador en agosto de 2021.

A partir de entonces, la presunta víctima, una exregidora del municipio de Los Cabos -región de donde es representante el diputado- emprendió una batalla legal que llevó a la esfera pública, con mantas y reclamos de justicia hasta que en septiembre del año pasado, en un hecho inédito en la legislatura, Pérez Cayetano fue desaforado.

Hasta el momento, la denunciante no ha emitido una postura al respecto de las razones por las que determinó concluir con el proceso otorgando el perdón.

Activistas y organizaciones de víctimas de violencia han advertido que en el sistema de procuración e impartición de justicia local persisten fallas graves en el acompañamiento a las mujeres y muchas determinan no seguir los procesos penales frente a la revictimización de la que son objeto.













