Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia registrados en la ciudad de Mazatlán, una persona identificada como Martín “N”, fue asesinado de varios disparos en la calle Doroteo Arango de la colonia Francisco Villa y en un ataque a un taller mecánico, tres personas del sexo masculino resultaron heridos.

Las autoridades de seguridad del puerto fueron alertadas de disparos contra un taller automotriz, en la colonia Jaripillo, al acudir al lugar de los hechos certificaron que tres personas, cuyas identidades no se dieron a conocer, se encontraban lesionados con disparos de armas de fuego.

Según el reporte los hechos tuvieron lugar por la avenida Libramiento Dos, de la colonia Jarapillo, donde personas armadas que se presume viajaban en dos automóviles llegaron frente a un taller automotriz y dispararon contra las personas que se encontraban en su interior y luego huyeron del lugar.

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En relación a un segundo hecho de violencia que tuvo lugar en la colonia Francisco Villa, vecinos que escucharon varias detonaciones de armas de fuego, al salir a ver que había sucedido se percataron que un hombre se encontraba tirado en la calle Doroteo Arango, por lo que lo reportaron a las líneas de emergencia.

Los elementos del cuerpo de auxilio que arribaron al lugar acompañados por elementos de seguridad, al revisar el estado de salud de la persona, identificada con el nombre de Martín “N”, determinaron que este no tenia signos vitales.

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