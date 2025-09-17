Aguascalientes, Ags.- La gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) sostuvo una reunión con directivos de Viñedos Tierra Tinta, quienes anunciaron la ampliación de sus instalaciones en el estado, proyecto que contempla la generación de 120 nuevos empleos directos.

Los empresarios explicaron que entre los planes de expansión se incluye la construcción de un salón de eventos con capacidad para mil personas, una bodega y una Casa Club, espacios que funcionarán como punto de encuentro para socios y visitantes. Estos sitios estarán destinados a degustaciones de vino, reuniones privadas y eventos sociales o empresariales, además de contemplar el mejoramiento de accesos al viñedo.

Actualmente, Viñedos Tierra Tinta cuenta con una extensión de 20 hectáreas, de las cuales nueve están destinadas al cultivo de vid.

La gobernadora Jiménez Esquivel destacó que la expansión de empresas locales es una muestra de la confianza que inversionistas locales, nacionales e internacionales mantienen en Aguascalientes, y reiteró que su administración continuará impulsando políticas para fortalecer la inversión y el desarrollo económico.

Por su parte, los directivos de Viñedos Tierra Tinta reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado para llevar adelante sus planes de crecimiento.

En la reunión también participaron el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, y el subsecretario de Inversión y Desarrollo, Jorge Armando Andrade Serafín.

rmlgv