Un Juez de Control determinó la vinculación a proceso a Sergio “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado en pandilla, tras la masacre ocurrida en noviembre de 2024, en el centro nocturno "Dbar" de Villahermosa.

El saldo de la agresión en la que un grupo de hombres armados irrumpió y abrió fuego contra los presentes fue de seis personas muertas y al menos diez heridos.

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Apenas, el pasado 23 de abril de 2026, elementos de la policía de investigación notificaron la orden de aprehensión al imputado.

Tras la audiencia celebrada este lunes 4 de mayo, el órgano jurisdiccional dictó el auto de vinculación a proceso y se dictó como medida cautelar, la prisión preventiva oficiosa en el Centro Penitenciario número 1, lugar donde ya se encontraba recluido por otros delitos previos.

Ahora, el Juez estableció un periodo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, el cual concluirá formalmente el 4 de julio de 2026.

dmrr