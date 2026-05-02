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Cuautla, Mor.- Jorge Armando Genaro, presidente municipal de Tlalnepantla, fue vinculado a proceso por la probable comisión de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad y de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, en perjuicio de un adolescente.
El fallo del juez especializado de Control fue resultado de las pruebas que aportó la Fiscalía Regional Oriente en contra de Jorge Armando Genaro, detenido por policías en flagrancia la noche del sábado 25 de abril, del año en curso, presuntamente por violentar a un adolescente en un predio a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan.
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Su abogado, el exfiscal anticorrupción de Morelos
En la audiencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincular a proceso al hombre y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por los delitos señalados, por lo que permanecerá internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.
Asimismo, estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.
El edil también cargaba con la imputación del delito de violación, sin embargo sus abogados, representados por el exfiscal anticorrupción, Edgar Núñez Urquiza, lograron desarticularlo.
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