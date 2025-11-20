Más Información

Zacatecas.- Durante el desfile conmemorativo de la realizado en Zacatecas, cinco policías estatales de vialidad cayeron cuando realizaban una exhibición de pirámide arriba de una patrulla, debido a que el vehículo frenó y perdió estabilidad.

Incluso, este incidente fue transmitido por el canal de la televisora pública y ocurrió cuando casi frente al templete donde se encontraba el gobernador David Monreal Ávila y el conjunto de funcionarios de los poderes del estado y de las diferentes corporaciones de seguridad.

En el video se aprecia que cuatro elementos que pertenecían a la banda de guerra, quienes llevaban en su manos trompetas y tambores, mientras en sus hombros cargaban una base de madera para dar soporte a un oficial que completaba la pirámide.

Sin embargo, se ve que de pronto la hace un alto y se tambalean los agentes. Después de detenerse unos segundos, presuntamente porque pasó un tope provisional que se colocó sobre la avenida para la protección de unos cables, pero, al tratar de proseguir nuevamente con la marcha, el vehículo volvió a moverse y es cuando los elementos pierden total estabilidad y se caen.

De inmediato, acudieron a revisarlos y se informó los oficiales no sufrieron ninguna lesión y el desfile continuó, aunque las imágenes de esta caída se ha viralizado en las redes sociales y generó un debate, ya que mientras unas voces refieren que fue culpa del chofer que frenó, otros señalan que no se debió colocarse ningún tope, otros más consideran que probablemente les falta mayor entrenamiento y condición física a los elementos.

aov/cr

