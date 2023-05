Teocaltiche.- Un video de las cámaras de vigilancia revelaron el momento en el que elementos de la Policía estatal del estado de Jalisco dispararon en contra de habitantes de Teocaltiche, que se manifestaban en su contra.

En el video de un minuto se ve a los pobladores que a las 22:22 horas del jueves se manifiestan en contra de los elementos policiales, sobre la calle Hidalgo, de la cabecera municipal.

A los 20 segundos del video proporcionado a este medio de comunicación, se aprecia cómo los policías estatales le echan encima las patrullas a los pobladores, quienes les lanzan piedras y gritos de repudio.

Enseguida, llega la respuesta de las autoridades, quienes disparan contra los pobladores.

“Le pegaron a uno; le pegaron. Que lo bajen del carro. Ey, no se asisten; no se asusten”, gritan algunos testigos.

Los habitantes de inmediato corren en auxilio de uno de los habitantes lesionados.

“Hirieron a un muchacho aquí en Teocaltiche, Jalisco. Fueron los (policías) estatales. Aquí en Teocaltiche, Jalisco“, grita una de las pobladoras, mientras graba con su teléfono celular.

Los cuerpos de auxilio informaron que de ese ataque hubo tres pobladores lesionados, de los cuales uno tiene heridas más severas, por los impactos que recibió en el estómago.

Las autoridades locales, refieren que el convoy policial ingresó a la cabecera de ese municipio ubicado en el vértice que hacen los estados de Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas.

Los habitantes se manifestaron en contra de los policías a quienes acusaron de “rateros“, corruptos y de estar coludidos con el crimen organizado, como lo ha documentado EL UNIVERSAL.

Durante la manifestación, los elementos de seguridad dispararon en contra de los manifestantes, a quienes persiguieron a tiros por varios minutos.

Como resultado, tres pobladores quedaron lesionados, como se ve en algunos videos grabados por la ciudadanía.

Una de las víctimas se ve con un disparo en el pie, pero uno más, trae impactos de bala en el estómago.

“¡No mames!. Ay, no mames. Acuéstate. Le dieron. Lo hirieron. No. No te muevas“, suelta otra de las habitantes, al ver al herido de bala.

Las víctimas fueron auxiliadas por los habitantes y familiares y trasladados a un hospital de esa región de Los Altos Sur, Jalisco.

Familiares, informaron que dos de las víctimas, son empleados en algunos comercios locales y el que presenta heridas más severas, es trabajador de una empresa de gas.

#Videos Evidencian momento en el que policías estatales de Jalisco, disparan contra manifestantes e imágenes de los lesionados, en #Teocaltiche quienes estaban desarmados. Piedras contra balas pic.twitter.com/OqSCKAfKtx — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) May 20, 2023

En otras grabaciones, se ve el momento en que uno de los lesionados camina con las manos en sus heridas y después, cuando es atendido por médicos especialistas.

“¡Ah, la mierda!”, expresa el lesionado, entre muestras de dolor, captadas en los videos, mientras es atendido por un médico.

Desde hace varios meses, los pobladores han rechazado la movilización de los policías estatales y los han expulsado de las localidades de ese municipio.

Desde entonces, “Los Negros“, como les llaman, habían evitado ingresar a la cabecera municipal, hasta esta noche, donde avisan, solo fue para atacar a la ciudadanía.

Hasta este momento, ninguna autoridad estatal se ha pronunciado respecto a este hecho de violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública jalisciense, difundió a través de algunos medios locales, imágenes de una de una de las patrullas, con daños superficiales, ocasionados con piedras.



afcl/rcr