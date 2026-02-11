A través de redes sociales se ha vuelto viral el video de un hombre que se arrojó con un paracaídas desde la terraza del Hotel Riu, uno de los más altos de Guadalajara, Jalisco.

En las imágenes se observa que el hombre, equipado con cámaras en casco y muñecas, subió a la terraza y saltó desde el barandal del mirador del bar, ubicado en los pisos 41 y 42 del edificio.

En el video se pueden oir a varias personas intentado que el hombre no realice el salto.

“Oiga no se puede, no se puede subir”, se escucha decir a dos personas.

“¿Por qué no? Voy a hacer un salto”, responde el sujeto.

Pese a que se pueden escuchar a varias personas que le insisten en que desista de saltar, y de que una mujer vestida de rojo intenta acercarse para bajarlo de la protección de vidrio, el hombre sube de un salto, se impulsa y se lanza.

La persona que graba inmediatamente se asoma y capta el momento en que el sujeto abre su paracaídas.

En otra grabación, tomada desde la calle, se observa al hombre cayendo desde la terraza del edificio con los brazos y piernas extendidos para inmediatamente abrir el paracaídas, lo que provoca que descienda lentamente hasta aterrice en la Plaza de la Estampida.

Inmediatamente recoge el paracaídas y comienza a correr para subirse a una camioneta color negro que lo estaba esperando y huir del lugar.

Esta segunda grabación se puede escuchar que es realizada por personas que probablemente conocen al paracaidista, ya que celebran que haya realizado con éxito el salto y hasta gritan su nombre.

📹⚠️‼️LE ADVIERTIERON QUE ESTÁ PROHIBIDO… Y AÚN ASÍ SE AVENTÓ EN PARACAÍDAS DESDE PISO 41-42‼️🚨🪂



📌 Un joven se lanzó desde entre los pisos 41 y 42 del Hotel RIU Plaza #Guadalajara, #Jalisco; tras abrir su paracaídas y aterrizar sin lesiones, corrió hacia una camioneta que… pic.twitter.com/yIA1WriBIJ — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) February 11, 2026

Gobierno clausura terraza del hotel Riu

Tras la viralización del video, el Gobierno de Guadalajara informó que realizó una inspección en la terraza del Hotel Rui donde se detectaron irregularidades por lo que se procedió a su clausura.

A través de una publicación en Facebook, la dependencia señaló que entre las irregularidades se encontró la falta de protocolos y medidas de seguridad por lo que la terraza “Rooftop Bar 360” permanecerá cerrada hasta que acredite plenamente condiciones seguras para operar.

Fotos: Gobierno de Guadalajara

Además, dio a conocer que ya se inició una investigación para deslindar responsabilidades e hizo un llamado a no realizar este tipo de conductas.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona de La Estampida”.

Medios locales señalan que el temerario paracaidista podría enfrentar una severa sanción debido a que este tipo de saltos sin permiso en zonas urbanas son considerados ilegales y pueden derivar en una sanción económica cercana a las 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) e incluso penas de hasta cuatro años de prisión.

