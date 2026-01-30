Este viernes 30 de enero, se reportó un choque múltiple e incendio en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del Parque Industrial en el kilómetro 28, por lo que la circulación permanece cerrada.

Al accidente en la Carretera 57, acudió el equipo de Bomberos junto con la Coordinación Municipal de Protección Civil Querétaro, para sofocar el incendio y atender a las personas de los vehículos involucrados.

Autoridades piden a la población evitar la zona y utilizar vías alternas.

