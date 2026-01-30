Más Información

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

Caen 11 criminales de alto nivel en el Edomex; Lucio, "El Señor del sombrero" y Enrique "N" de la policía municipal de Tultitlán, entre ellos

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

¿Quiénes son los 11 detenidos en el Edomex?; operaban con alto nivel de violencia en Tultitlán y Coacalco

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

"Los puentes siempre son mejor que los muros", dice Sheinbaum desde la frontera en Tijuana; destaca diálogo con EU

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Marcial Maciel, a 18 años de su muerte en total impunidad; la "violencia espiritual" ejercida por el abuso sexual infantil

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Expareja de "La Tuta" busca registrar nombre del narcotraficante ante el IMPI; será usado en películas, libros y diversos artículos

Este viernes 30 de enero, se reportó un choque múltiple e incendio en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, a la altura del Parque Industrial en el kilómetro 28, por lo que la circulación permanece cerrada.

Lee también

Al accidente en la Carretera 57, acudió el equipo de Bomberos junto con la Coordinación Municipal de Protección Civil , para sofocar el incendio y atender a las personas de los vehículos involucrados.

Autoridades piden a la población evitar la zona y utilizar vías alternas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]