Michoacán.- El día de ayer se reportó que Juan Carlos López Baena, hijo de la diputada local Margarita López Pérez, fue privado de su libertaden el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sin que se conozcan los detalles, la víctima, de 33 años de edad, fue dejado en libertad, de acuerdo a lo informado por la Fiscalía de Michoacán, órgano que informó que después de su liberación, el hijo de la legisladora recibió atención y le fue proporcionado un esquema de protección.

Horas antes de que López Baena fuera liberado, su madre se pronunció en redes sociales clamando por la devolución pronta de su hijo.

Lee también: Secuestran a hijo de diputada local de Michoacán; horas después lo liberan

"Devuélvanme a mi niño. Mi niño no le hacía daño a nadie. Si a mi me quieren, yo voy y me intercambio por mi niño", fueron las palabras con las que la diputada se dirigió a los secuestradores para que pronto terminaran con la privación ilegal del joven.

Incluso, López Pérez se arrodilló llorando ante las cámaras, preguntando a dónde tenía que ir para recuperar a su hijo y pidiendo por favor su pronta liberación.

"¿Qué quieren por mi niño? Díganme. Mi vida se las doy ahorita, pero por lo que más quieran no le hagan daño." , fueron otras de las estremecedoras palabras que la diputada dirigió a los delincuentes, apelando, entre gritos y lagrimas, a su sensibilidad, afirmando que "ellos también tienen una mamá" y que "la vida da muchas vueltas".

La diputada Margarita López Pérez, del PVEM ruega por la vida de su hijo.

Entonces todo va bien, ¿verdad, @lopezobrador_@ARBedolla ?pic.twitter.com/syGg03ofNz — Gerhard L. M. (@Jerryzepolme) December 9, 2023

Lee también: Mueren 4 trabajadores al caerse de elevador en una plaza comercial en Monterrey

Margarita López Pérez publicó en redes sociales que había recibido amenazas antes del secuestro de su hijo

Durante la mañana del 8 de diciembre, antes de enterarse de la privación ilegal de su hijo, la legisladora, quien también es activista y defensora de los derechos humanos, escribió en sus redes sociales:

“Seguimos pisando callos y recibiendo amenazas por la recuperación de los cuerpos de nuestros desaparecidos ante la apatía de nuestras autoridades federales que cumplen caprichos y nos dejaron sin seguridad por complacer a un gobernador caprichoso; nada nos detiene, seguimos avanzando haciendo el trabajo que a ellos les corresponde para dar un poco de paz a las familias que tienen un ser querido desaparecido mientras ellos siguen reduciendo la cifra y desapareciendo por segunda vez a nuestros desaparecidos; ellos en vehículos blindados y con decenas de escoltas y nosotros con la bendición de Dios y las madres que no pueden acompañarnos. Hasta que la dignidad se haga costumbre y que no seamos una estadística más!!“.

Foto: Tomada de Facebook (DipMargaritaLopez)