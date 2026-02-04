La laguna La Ilusión del puerto de Veracruz -una de las 18 que integran el sistema de lagunas interdunarias, considerada un Área Natural Protegida- recibió la “Declaratoria de Reforzamiento del Archipiélago Interdunario”.

Con ello se inició un programa permanente de restauración y cuidado de las lagunas, el cual realizarán autoridades municipales junto con vecinos, escuelas y asociaciones civiles.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Humedales, se anunciaron acciones de reforestación, limpieza y educación ambiental.

La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, advirtió que su administración actuará con mano firme contra constructoras y desarrolladoras que descarguen residuos o aguas sin tratamiento en las lagunas.

Afirmó que la protección del sistema lagunar será una prioridad permanente de su gobierno.

La presidenta municipal recordó que los humedales son el corazón heroico de la biodiversidad y forman parte del sistema lagunar interdunario reconocido como Sitio Ramsar, al ser tierras de transición que funcionan como vasos reguladores, recargan acuíferos y protegen la flora y fauna nativa frente al avance de la mancha urbana.

Dicho sistema lagunar funciona como un vaso regulador, mitigando inundaciones y preservando especies de flora y fauna, además de ser un hábitat para aves migratorias.

A través de la dirección de Medio Ambiente, el Ayuntamiento coordinará jornadas periódicas de limpieza, vigilancia ciudadana contra descargas ilegales, campañas de educación ambiental y acciones de reforestación con especies nativas para fortalecer las orillas de los humedales.

Como parte de esta estrategia, la alcaldesa anunció la creación de una escuelita socioecológica para formar a niñas, niños y comunidades en el cuidado de los humedales.

