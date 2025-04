Hermosillo.— No sólo en los niños privó el descontento al entrar en vigor los nuevos lineamientos que prohíben la venta y consumo de comida chatarra dentro de las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN), sino también en los padres de familia que mandaron a sus hijos con los alimentos que tenían en casa, pero no los pudieron consumir.

Desde días atrás, a los padres de familia se les envió información sobre la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, con la cual, conforme a los lineamientos para una alimentación saludable, a partir del 29 de marzo de 2025 no se permitirá la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en espacios escolares.

Se les pidió prepararse con opciones de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Lo anterior, derivado del acuerdo 30-09-24, en el que se establecen los lineamientos generales para el fomento de estilos de vida saludable en la alimentación, dentro de toda escuela del SEN.

Esta disposición que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se empezó a aplicar hoy en los planteles escolares, dejó a niños sin alimentos en el recreo.

Medidas “son exageradas”

Javier Noriega, padre una alumna de la Escuela Primaria José Lafontaine, consideró que las medidas para restringir algunos alimentos son exageradas, porque no se puede prohibir la dieta sonorense.

Emiliano, un estudiante de sexto grado de esa escuela, expresó que sí está de acuerdo con que se cambien los hábitos alimenticios desde las escuelas, porque Sonora ocupa el primer lugar en obesidad.

A través de grupos de padres de familia de diversas escuelas consideraron que la medida es exagerada, pues en un plantel escolar se le quitó a una niña un taco de tortilla de harina (burrito). El maestro dijo que los alumnos sólo pueden llevar tacos de tortilla de maíz.

Desde semanas atrás se avisó a los padres de familia sobre las medidas y se les pidió cooperación. También se les informó que no habrá dulces, donas ni pastel el Día del Niño.

Esta medida de evitar a toda costa el consumo de alimentos chatarra en las escuelas y cambiar los hábitos alimenticios en los menores, ha sido considerada extrema. En grupos, madres y padres de familia han manifestado descontento y deseos de organizar los festejos del Día del Niño fuera del plantel escolar.

“Tan claro como un régimen comunista… Ya empezaron con los niños, al rato prohibirán a los comercios que nos vendan todo lo que vayamos a consumir a nuestro gusto y con nuestro dinero, también estará controlado nuestro consumo, al gobierno no le interesa nuestra salud y bienestar. Ahora se están metiendo con nuestras decisiones.

“Por qué no empieza la Presidenta con los gastos que necesita cada escuela, por ejemplo, servicio de aires, mantenimiento de la misma y poner otro intendente que realice el aseo de salones, porque nosotros los solucionamos con nuestras cuotas. Despierten mamis y manifiesten su inconformidad, a las personas adultas las tienen calladas con la ‘mensualidad gratuita’, esa es lo que yo y muchos trabajadores aportamos para nuestra vejez, y a la hora de nuestra jubilación nos robó el gobierno”, protestó una madre.

También comentaron que estas medidas no perdurarán. “Acuérdense de mí que en el próximo ciclo escolar se les va a olvidar y va a volver a ser como antes”.

Desayunos escolares

Marcela Guadalupe Zazueta, maestra y doctora en Administración Educativa por el Instituto Pedagógico de Sonora, propuso que el gobierno regrese el programa de desayunos escolares a las escuelas y aumente las horas de educación física.

Comentó que la medida de retirar los alimentos restringidos a los a alumnos es exagerada.

“En otras ocasiones en Sonora ya se ha querido cambiar la alimentación de los estudiantes y no se ha podido. Cuidar porciones. Mi propuesta, como maestra en educación, me parece bien que se dé la sugerencia de comer más frutas y verduras, pero no nos van a cambiar la alimentación que tenemos de cultura o familiar o por estado o por país, así nomás”, comentó.

Marcela Zazueta afirmó que dentro de esos lineamientos, el gobierno debería regresar los desayunos escolares en las escuelas, y así no habría ningún problema.

Señaló que sería más óptimo que el sistema educativo diera más horas de educación física y fomentara más el deporte en lugar de un giro en la alimentación “tan drástico”.

“Las cosas no son por imposición, debemos de concientizar poco a poco en la escuela. Vamos a ver qué tanto puede durar esto, porque va a ser una resistencia”, dijo.