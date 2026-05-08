Cuernavaca.— Los actos vandálicos cometidos contra la infraestructura inmobiliaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante los dos meses que estuvo ocupada por la llamada Resistencia Estudiantil, dejó daños por 60 millones de pesos.

La rectora Viridiana León Hernández confirmó que las afectaciones se concentran en el edificio de Rectoría y la Facultad de Derecho, donde la destrucción de infraestructura física y tecnológica es total.

Explicó que la póliza de seguro contratada por la institución es insuficiente para resarcir el daño, cubrir el costo real de los equipos tecnológicos y la reposición del material de resguardo de información institucional, por lo que gestionará una ampliación presupuestal extraordinaria ante el gobierno del estado.

La sede central, así como la Torre de Rectoría estuvieron tomadas por alumnos de varias facultades que detonaron el paro de labores por el feminicidio de dos de sus compañeras.

Un grupo de estudiantes cubiertos del rostro, identificados como el Bloque Negro, destruyeron cámaras de video, puertas e mobiliario.

Las autoridades universitarias afirman que el impacto operativo afecta directamente a 40 mil estudiantes, además que la pérdida de servidores y bases de datos pone en riesgo procesos académicos y de gestión.

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