Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Académicos, estudiantes y personal administrativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) elaboran el Plan de Cultura de Paz 2026 que será el instrumento rector que oriente las acciones institucionales para fortalecer la convivencia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todos los espacios de esta casa de estudios tamaulipeca.

Para ello, al concluir el período escolar 2025-3, se han desarrollado talleres creativos y participativos que permiten recopilar reflexiones, experiencias y propuestas de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo; el Plan de Cultura de Paz de la UAT se concibe como una guía estratégica que articula esfuerzos y define líneas de acción para construir una vida universitaria libre de violencias y discriminación.

Además representa un compromiso a largo plazo para consolidar entornos seguros, incluyentes y de bienestar para la comunidad de la UAT en todo el estado, se consigna en un comunicado, en el que se explica que la estructura de este plan integra cuatro ejes temáticos:

Prevención y atención de violencias y conflictos , orientada a fortalecer mecanismos de mediación, protocolos de atención y acciones de convivencia pacífica.

, orientada a fortalecer mecanismos de mediación, protocolos de atención y acciones de convivencia pacífica. Igualdad y no discriminación , enfocada en erradicar prácticas discriminatorias y promover la igualdad sustantiva con atención a la diversidad de género, generacional, cultural y social.

, enfocada en erradicar prácticas discriminatorias y promover la igualdad sustantiva con atención a la diversidad de género, generacional, cultural y social. Derechos humanos en el entorno universitario, que impulsan la formación, la difusión y la protección de los derechos fundamentales de la comunidad.

en el entorno universitario, que impulsan la formación, la difusión y la protección de los derechos fundamentales de la comunidad. Cultura de paz con trascendencia social, que posiciona a la UAT como un actor clave en la construcción de entornos de bienestar y convivencia armoniosa para la sociedad tamaulipeca.

Lee también Congreso de Tamaulipas elige a Jesús Govea como Fiscal General de Justicia del Estado; rendirá protesta el próximo 2 de diciembre

Se explica que en este ejercicio se implementan metodologías innovadoras que abren espacios de expresión auténtica, diálogo abierto y construcción conjunta de soluciones, en las cuales los participantes identifican problemáticas, se imaginan escenarios deseables y proponen acciones para mejorar la vida universitaria en temas como igualdad, inclusión, bienestar emocional, convivencia segura y participación comunitaria.

Las sesiones están a cargo de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, mediante una serie de actividades que se realizan en las distintas sedes de la UAT en el estado, propiciando un espacio de análisis colectivo que nutre la visión institucional y enriquece la toma de decisiones.

Estos ejercicios posicionan a la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas como una universidad que escucha, dialoga y se transforma junto a su comunidad, reconociendo el valor de las voces que conforman su vida académica.

Los aportes recabados en cada campus se integrarán en un diagnóstico amplio que permitirá dar solidez y pertinencia al Plan de Cultura de Paz 2026, impulsado por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, y se asegura que responda a las realidades y necesidades de los distintos contextos universitarios.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv