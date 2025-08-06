Más Información

Operación Caballo de Troya; agentes migratorios detienen a 16 en redada de Los Ángeles

Si EU hubiera ejecutado a "El Mayo", "El Chapo" o "El Viceroy", México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Del "No somos estos juniors abusivos del poder", al "mandaron espías a mis vacaciones de Japón"; las frases de Andy López Beltrán

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Va caravana migrante a CDMX por papeles y en busca de trabajo

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Culiacán, Sin.- Los cuerpos de auxilio y personal de la marina continúan con la, originario del estado del Estado de Chihuahua, el cual, junto con tres amigos más, fueron arrastrados por el fuerte oleaje, en una de las playas de Mazatlán, sólo él, no fue localizado por el personal del Escuadrón de Rescate que entraron a sacarlos.

Según los datos que se dieron a conocer, cuatro jóvenes visitantes, originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ingresaron al mar para bañarse, pese al fuerte oleaje que se presenta, por lo que al ser mar adentro, estos no lograban salir a la orilla, por lo que solicitaron ayuda.

Los elementos del Escuadrón de Rescate Acuático que fueron alertados sobre la situación de los jóvenes vacacionistas, acudieron en su ayuda, pero, sólo localizaron a tres de ellos, a los que llevaron a tierra firme y se les dio asistencia médica.

Sobre el cuarto bañista, cuya identidad no se ha dado a conocer, este desapareció, por lo que personal de Marina, especializado en rescates acuáticos se unió a su búsqueda, en varios puntos de las playas de Mazatlán, sin que hasta el momento se conozca si se ha logrado ubicarlo.

