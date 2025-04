Una imagen que ha dado la vuelta en redes sociales ha generado un misterio que parece sacado de una leyenda urbana.

Se trata de un video en el que se observa, presuntamente, a una mujer desnuda asomándose desde uno de los balcones del Palacio de Gobierno del estado.

El gobernador Ricardo Gallardo no tardó en pronunciarse al respecto y lo calificó como “inexplicable” e incluso sugirió que podría tratarse de un fenómeno paranormal.

Después de la inauguración del monumental altar de Dolores, el gobernador del estado invitó a representantes de los medios de comunicación a realizar un recorrido por el Palacio de Gobierno, con énfasis en la sala donde ocurrió el supuesto avistamiento.

“Queremos que la gente vea con sus propios ojos, no tenemos nada que ocultar, pero tampoco hay una explicación lógica hasta el momento”, afirmó.

Durante el recorrido, el mandatario estatal sostuvo que no existe evidencia comprobada de que lo captado en el video corresponda realmente a una persona.

“No hay ninguna prueba de que alguien estuviera ahí, no hay huellas, no hay grabaciones adicionales, por eso no descartamos que se trate de algo que va más allá de lo común”, comentó.

Detalló que el área donde fue captada la supuesta figura es una zona del edificio que permanece cerrada y sin acceso al público.

“Esa sala estaba vacía, no había nadie asignado ahí. Además, revisamos las cámaras de seguridad y no hay nada registrado en ese momento”, explicó.

El video en cuestión muestra a una silueta femenina que aparece brevemente en uno de los balcones del recinto histórico, se volvió viral en pocas horas.

Las especulaciones no se hicieron esperar: desde bromas y teorías de conspiración, hasta argumentos que vinculan el suceso con relatos antiguos sobre presencias en edificios coloniales.

Cabe destacar que la sala donde ocurrió el suceso alberga figuras históricas como las de Benito Juárez y la emperatriz Carlota, y es considerada una de las zonas más emblemáticas del edificio.

“De ser algo paranormal, sería un llamado a investigar más sobre la historia de este lugar”, concluyó el gobernador.

