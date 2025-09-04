Más Información

Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo

La mañanera de Sheinbaum, 4 de septiembre, minuto a minuto

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Seguridad y nearshoring dominan la conversación

Muere Giorgio Armani a los 91 años; el diseñador era considerado el "rey" de la moda italiana

El Tren de Aragua, con presencia en 11 entidades en México

Matamoros.- Tras los bloqueos registrados el miércoles en Matamoros, la dio a conocer que una camioneta propiedad de Protección Civil fue dañada resultando lesionados dos menores y un adulto.

En la camioneta pickup en color blanco viajaba también a la directora de Protección Civil, Nancy Ileana Galarza.

Los menores, uno de 9 y otro de 12 años, resultaron heridos, así como el chófer de la camioneta.

El conductor y uno de los menores fueron llevados a un hospital local ya que entrarían a quirófano por las condiciones de sus heridas, ambos se reportan estables.

"Estos lamentables hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en coordinación con diversas autoridades federales", informó la Vocería.

La pronta intervención y el trabajo coordinado de los cuerpos de seguridad permitieron restablecer el orden sin que se registraran decesos que lamentar.

