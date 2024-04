Reynosa, Tamaulipas.- El Partido Acción Nacional reanudó sus campañas en Reynosa con un minuto de silencio en honor de Noé Ramos Ferretiz, candidato que fue asesinado en El Mante, Tamaulipas.

Luis René Cantú Galván, candidato a la alcaldía de Reynosa y presidente del partido albiazul en Tamaulipas, no pudo contener las lágrimas mientras se dirigía a los asistentes que lo acompañaron en un evento masivo.

"Más allá de ser mi amigo, era mi compadre, éramos muy amigos y él nunca hubiera permitido que yo me rajara, no me voy a rajar y si les decimos a todos esos cobardes que estamos listos y no estamos solos", dijo Cantú Galván.

Ante la sensible muerte de su amigo, el candidato pidió un minuto de silencio por el descanso de Ramos Ferretiz.

"El era un luchador por su pueblo, más allá de colores, desde joven fue alguien que vio por su gente hasta el día de ayer que cobardemente le arrebataron la vida".

El candidato comentó que le recomendaron detener sus actividades, a lo cual se negó pues recordó que su amigo, le hubiese pedido continuar.

