Ciudad Victoria.— Luego de almorzar en un domicilio de la colonia Azucarera, el candidato a la reelección como alcalde de Ciudad Mante por la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas (PAN-PRI), Édgar Noé Ramos Ferretiz, de 42 años, fue atacado por un hombre, quien lo asesinó de una puñalada.

El asesinato ocurrió en pleno recorrido proselitista de Noé Ramos, quien minutos antes fue invitado a comer tamales con frijoles.

Su último mensaje lo compartió a través de su cuenta de Facebook: “Aquí estamos comiendo unos tamalitos que me invitaron, lo que es una tradición en Mante. Para mí la verdad es algo muy especial que la gente me dé un vaso de agua, me invite un taco, me den tamales, es algo que agradezco muchísimo”.

Hasta el lugar del crimen llegaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Investigadora y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), para realizar las primeras diligencias.

El fiscal general Irving Barrios Mojica informó que se inició la carpeta de investigación por los hechos en los que perdió la vida el candidato.

“En estos momentos se está realizando un operativo de búsqueda del probable responsable o los probables responsables por parte de todos los integrantes de las instituciones de la mesas para la Construcción para la Paz como lo es Seguridad Pública, Policía Estatal, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como los policías investigadores”, explicó.

Barrios Mojica comentó que, de manera presuntiva se tiene al menos la participación de un individuo y la utilización de un arma blanca. “En este momento las primeras indagatorias nos permiten contar con las características fisonómicas y de vestimenta, por lo cual se está realizando el operativo al que me referí hace unos momentos”, concluyó Irving Barrios.

En tanto, el Comité Directivo Estatal del PAN exigió al gobierno del estado “el esclarecimiento inmediato del cobarde asesinato de Noé Ramos, nuestro distinguido alcalde de Ciudad Mante y candidato para reelección”.

El PAN estatal calificó como inaceptable que desde el inicio de la actual administración se haya retirado la protección a los alcaldes, “poniendo en riesgo sus vidas, como trágicamente se demostró con el asesinato de Noé Ramos”.

Mientras que el gobernador Américo Villarreal Anaya envió sus condolencias a los familiares, a los mantenses, a los tamaulipecos, “de este momento tan difícil que nos está tocando vivir; reprobable a todas las luces, no es la forma en que en Tamaulipas nos estamos conduciendo”.