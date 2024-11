El pleno de la Cámara de Diputadosavaló la reforma en materia de Supremacía Constitucional.

Lo anterior tras recibir 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México.

Quedó declarada en una sesión semipresencial que inició con 251 diputados presentes, es decir, apenas el quorum legal para sesionar.

En el acto, que duró apenas 14 minutos, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal destacó que la reforma al poder judicial “es la reforma más profunda 200 años de la vida del país”.

“Nadie había reformado de manera tan profunda al sistema de justicia, nadie se atrevió y nadie tenía la mayoría calificada que el pueblo nos concedió”, declaró.

Monreal Avila dijo que “es falso” que se termine con el juicio de amparo, con las acciones de inconstitucionalidad, o con las controversias constitucionales: “Esas instituciones quedan incólumes, intocadas, lo que hicimos y ahora concluimos con esta declaratoria, es refrendar que el poder reformador de la Constitución no tiene límites en su actuación, no puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado, anular una norma jurídica del órgano reformador de la constitución, no le es válido, no tiene competencia, no tiene facultades ni funciones para hacerlo, por eso, a pesar de que es un acto solemne y formal, es importante decirles que deben de sentirse tranquilos y satisfechos, porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice”.

El líder guinda explicó que la reforma en materia de la supremacía constitucional se llevó a cabo “porque hay el intento de abusar, como ha pasado en los últimos días, donde jueces se han atrevido a violar la ley de amparo que declara improcedente cualquier acto que tienda a impugnar reformas o adiciones a la constitución., y esas juezas y jueces de distrito han aceptado amparos y han otorgado suspensiones de manera ilegal y de manera inconstitucional”

Por lo anterior, insistió: “Frente al abuso de la toga, la ley, frente al abuso de magistrados y ministros, la Constitución, lo hemos hecho de manera institucional, lo hemos hecho de manera pacífica, lo hemos hecho conforme al procedimiento que la Carta Magna nos dicta”, sentenció.

La declaratoria se remitió de inmediato a la Cámara de Senadores.

Senado realiza declararía de supremacía constitucional

El Senado de la República realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de la supremacía constitucional iniciativa de “supremacía constitucional” que hace inimpugnables las reformas y adiciones a la Constitución por la vía del juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Al hacer el conteo de 23 congreso estatales que aprobaron en menos de 24 horas la supremacía constitucional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaración y calificó los cambios como algo histórico y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez computados los votos aprobatarios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Zacatecas, y de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara:

Se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, reprochó el procedimiento de esta reforma que la calificó de “un cochinero” porque en menos de 20 horas y sin leer el dictamen, la mayoría de Morena en 23 congresos estatales la aprobaron.

La reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales plantea que las disposiciones de la Carta Magna se mantendrán por encima de cualquier otra norma o resolución, incluso cuando se trate de acciones suspensivas dictadas por el Poder Judicial.

Entre las modificaciones, se establece que las controversias o acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra reformas a la constitución no podrán frenar su aplicación inmediata.

