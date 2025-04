"Espero no se me considere un mal invitado"; mira el video completo del coloquio donde Vargas Llosa calificó a México de dictadura perfecta

Mario Vargas Llosa, escritor peruano galardonado con el Premio Nobel de Literatura, murió este domingo a los 89 años de edad. El autor de novelas como Travesuras de la niña mala y Conversación en la Catedral sostuvo en 1990 un debate con el ensayista y poeta mexicano Octavio Paz titulado "La experiencia de la libertad".

En el encuentro, organizado por por la revista Vuelta en México, en 1990, el novelista peruano dijo que esperaba "que no se le considere un mal invitado", y enfatizó que México no era un país exento de la "tradición dictatorial", ya que el resto de dictadores buscaban, a toda costa, emular un sistema partidario como el PRI de aquella época.

"Un sistema semejante que garantiza ese tipo de permanencia, que ante el resto del mundo se camuflara", dijo . Vargas Llosa.

"Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano, con esta fórmula: México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Por que es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho todas las características de la dictadura".

Dijo que el PRI fomentaba la crítica, pero no toda, sólo la que lo justifica, y la que no, la que compromete su permanencia, la reprime.

Lee también El puñetazo de Vargas Llosa a García Márquez que partió en dos el boom latinoamericano

"A lo largo de la historia, reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. No hay en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil: a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos", enunció Vargas Llosa, volteando a ver a Octavio Paz, ante la conducción de Enrique Krauze. Intervención valiente, dijo Krauze cuando el peruano terminó.

No obstante, dijo que aquel modelo dictatorial 'perfecto' no les exigía a los intelectuales sumisión, sino que, por el contrario, les pedía actitud crítica porque era "la mejor manera de garantizar la permanencia en el poder de ese partido único".

"Esa dictadura, es una dictadura, puede tener otro nombre, una dictadura muy suigéneris, pero es una dictadura", garantizó Mario Vargas Llosa.

Octavio Paz pidió después la palabra. Hizo un alegato sobre que él sí reconocía la hegemonía del PRI, pero que en México no había habido una dictadura militar.

Lee también Cuatro novelas fundamentales de Mario Vargas Llosa

Mira aquí el video, la intervención de Vargas Llosa y la respuesta, claro que la hubo, de Paz, empiezan después de las dos horas con 16 minutos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em