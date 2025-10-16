Guanajuato.- La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que las carreteras federales de Guanajuato, que estuvieron bloqueadas por 38 horas, fueron liberadas por parte de los productores agrícolas al alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal.

Este acuerdo contempla la propuesta de precios base de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y 6 mil para el sorgo, como punto central del diálogo.

En sus redes sociales, explicó que el vienes 17 de octubre de 2025 habrá una reunión en la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, para revisar los precios de comercialización del maíz y el sorgo.

El acuerdo incluyó la liberación inmediata de todos los bloqueos sobre la carretera federal 90.

García Muñoz Ledo anotó el papel de su gobierno como puente de comunicación y mediación, privilegiando siempre el diálogo y la conciliación para que las legítimas demandas del campo guanajuatense fueran escuchadas sin afectar a más personas.

Esta mañana, agradeció la voluntad de diálogo de las y los productores, así como la disposición y coordinación de la Secretaría de Gobernación, la SADER y la presidenta Municipal de Pénjamo, Yozajambi Florencia Molina Balver, quienes hicieron posible este acuerdo.

afcl/LL